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奧地利政局生變 傳執政黨秘書長獲選臨時黨魁

中央社維也納5日綜合外電報導
多家奧地利媒體報導，現年64歲的人民黨秘書長史托克將接任臨時黨魁。（歐新社）
多家奧地利媒體報導，現年64歲的人民黨秘書長史托克將接任臨時黨魁。（歐新社）

奧地利總理內哈默試圖組建1個排除極右派的聯合政府失敗，宣布將辭去黨魁與總理職。保守派執政黨人民黨的領導階層今天召開緊急會議，據悉黨秘書長史托克獲選臨時黨魁。

根據路透，會議開始2個多小時後，多家奧地利媒體報導，現年64歲的人民黨（ÖVP）秘書長史托克（Christian Stocker）將接任臨時黨魁。人民黨未立即置評。

律師出身的史托克是奧地利國會議員，自2022年起擔任人民黨秘書長。他經常在奧地利媒體上為爭議決策辯護，被認為是1位經驗豐富且冷靜的危機溝通者。

奧地利去年9月大選後陷政治僵局，極右翼奧地利自由黨（FPÖ）獲29%選票成為國會第1大黨，然而主流政黨皆拒絕與自由黨組閣。

去年11月初，第2大黨人民黨與第3大黨社民黨（SPÖ）啟動組閣談判，邀請自由派小黨「新奧地利與自由論壇」（NEOS）加入，希望就各項政策議題達成共識、組成3黨聯合內閣。

日前「新奧地利與自由論壇」宣布退出，由主要兩黨續談組閣事宜。內哈默（Karl Nehammer）昨天投下震撼彈，在新1輪談判破局後，宣布將辭去黨魁與總理職位。

內哈默今天預計與奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）會面，總統接著將發布公開聲明，宣布接下來的措施。

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