我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺南加大中國學生判無期 囚犯再度上訴遭駁回

保住218票 強生驚險連任眾議長

川普將上任 義大利總理讚馬斯克是時代偉人

中央社羅馬3日專電
義大利總理梅洛尼(左)與特斯拉執行長馬斯克在大西洋理事會晚宴上相視而笑。(歐新社)
義大利總理梅洛尼(左)與特斯拉執行長馬斯克在大西洋理事會晚宴上相視而笑。(歐新社)

美國總統當選人川普20日將就職。義大利總理梅洛尼表示，義大利會繼續與美國一起支持烏克蘭；她也盛讚將在川普政府扮演要角的富豪馬斯克（Elon Musk）是這個時代偉大人物，卻因政治立場被某些人描繪為怪物。

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天接受義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）專訪，談到2025年義大利對國際政局的展望。

對於川普（Donald Trump）上任是否將衝擊義大利對烏克蘭的支持，梅洛尼嚴正否認。她表示，川普最新聲明提到，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）應認清時勢，因為俄羅斯已經輸了；川普也強調達成俄烏和平協議的唯一方法是不放棄烏克蘭，這與義大利立場完全一致。

梅洛尼表示，她不斷重申，實現和平的唯一方法是迫使俄羅斯陷入僵局。如果沒有權力平衡，如果俄羅斯可任意入侵烏克蘭，就不可能實現和平，「這是義大利支持的，美國也是這麼說的」。

談到與馬斯克的私交，梅洛尼說：「我們兩人絕對關係很好。」馬斯克才華洋溢，與他打交道總是很有趣，「馬斯克是我們這時代的偉大人物，是始終著眼於未來的非凡創新者」。她強調，有些人過去稱讚馬斯克是天才，卻因他選擇支持的陣營而把他描繪成怪物，她不認同這種作法。

對於義大利經濟是否可能超越德國，梅洛尼說，義大利宏觀經濟數據是正面的，但若將德國目前遭遇的困難，當成對義大利的好消息，這是錯誤論點。德國是義大利首要經濟夥伴，德義工業體系緊密相連，「我們作為兩個製造強國，必須尋找新的機遇，加強經濟合作，互相幫助，支持產業轉型升級」。

在歐洲聯盟（EU）之外，梅洛尼表示，她與英國首相施凱爾（Keir Starmer）在許多方面達成共識，例如對移民流動的管制和打擊非法移民。他們一致認為須加強打擊人口販運，加強警察間的合作，協助自願遣返，不要害怕探索創新解決方案，例如義大利與阿爾巴尼亞簽訂協議，在非歐盟領土創建移民收容中心。

梅洛尼強調，她領導下政府優勢之一，是擁有與每個人對話的能力。這兩年義大利不僅強化與傳統盟友關係，也和以前很少交談或關係不密切的合作夥伴開闢新的討論管道；這是巨大的附加價值，使義大利能實現地緣政治與經濟面的多樣性。

她舉例，義大利與印度建立新夥伴關係。直到幾年前，印度還曾有針對義大利企業的相關禁令，現在關係已完全改變，為開拓新領域合作提供巨大機會，包括增加經濟互動，開發生物燃料等。

梅洛尼表示，她2022年上任時，形象是不被看好的「劣勢者」（underdog），但她矢志讓所有唱衰者跌破眼鏡。經過兩年多，她確認她已經翻轉許多刻板印象。

特斯拉執行長馬斯克(右)去年9月23日在大西洋理事會晚宴上，頒獎給義大利總理梅洛...
特斯拉執行長馬斯克(右)去年9月23日在大西洋理事會晚宴上，頒獎給義大利總理梅洛尼。(美聯社)

義大利 梅洛尼 馬斯克

上一則

紐時：日本「核爆少女」笹森惠子去世 享耆壽92歲

下一則

斯洛伐克控烏封俄天然氣管釀危機 歐媒：太誇張

延伸閱讀

川普呼籲英國拆除風電設備 轉向開放北海油田

川普呼籲英國拆除風電設備 轉向開放北海油田
世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元
川普、賀錦麗通話紀錄被駭客竊取販售 1美軍涉案

川普、賀錦麗通話紀錄被駭客竊取販售 1美軍涉案
賽巴斯汀扮演川普 灌可樂增肥15磅 大喊：別學我

賽巴斯汀扮演川普 灌可樂增肥15磅 大喊：別學我

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證
紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫

紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返