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公寓售價漲至年薪10倍 日本房子愈來愈小、愈來愈貴

編譯簡國帆／綜合外電
最新數據指出，日本的房子愈來愈小，居住空間益加擁擠。美聯社
最新數據指出，日本的房子愈來愈小，居住空間益加擁擠。美聯社

最新數據指出，日本的房子愈來愈小，每間房屋的平均總面積已縮水到約90.86平方公尺，為30年來最小，同時日本每戶新公寓的價格已漲到平均年薪的十多倍，顯示也愈來愈貴。

日本總務省每五年進行一次的住宅・土地統計調查顯示，日本房子從1960年代起愈來愈大，在2000年代觸頂，過去五年則明顯縮小，最新的2013年調查數據顯，獨棟住宅與集合式住宅的平均每戶面積約為90.86平方公尺，小於上次調查2018年的92.06平方公尺，集合式住宅平均每戶面積更縮水1.5%至50.31平方公尺。

日本房屋面積縮小的主因之一，是建造成本上漲，建商因而設計更小的房子，以維持住售價與利潤。另一方面，官場房屋的房屋需求也在減少，原因之一是單人家戶的占比升高。但專家指出，現在日本的一些房子小到獨居者也覺得太小，無法收納等。

不動產市場研究業者東京Kantei去年12月發布的研究也顯示，日本平均每戶公寓價格為4,550萬日圓（約合29.8萬美元），是平均年所得451萬日圓（約合2.87萬美元）的10.09倍。但這項研究也包含每戶70公尺以上豪宅的售價。

東京的平均公寓價格與所得比最高，為17.78倍，長野縣以15.88倍居次，京府以14.38倍排名第三，山口縣的6.46倍最低。

由於薪資增本跟不上成本漲幅，開發商因而聚焦於高階豪宅市場，日圓貶值吸引外國買家也是日本公寓價格高漲的原因之一。專家指出，由於市場趨勢正轉向瞄準富裕買家的豪華房產、以及座落在鄰近都市繁忙地區的房地產，即使日本民眾平均年薪提高，公寓價格也不太可下跌。

日本 房地產 利潤

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