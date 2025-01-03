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引用「川普訴美國」案 尹錫悅法律團隊主張彈劾審判不需判決

編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅2024年12月12日在首爾總統官邸發表公開演說。路透
南韓總統尹錫悅2024年12月12日在首爾總統官邸發表公開演說。路透

韓聯社報導，遭南韓國會彈劾停職的尹錫悅總統法律團隊3日聲稱，彈劾審判不需要作出判決，因為他應享有免受起訴的豁免權，並援引了2024年7月的「川普訴美國」案（Trump v. United States）。

尹錫悅的法律團隊在遞交給憲法法院的一份文件中表示，尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴時，行使了應有的總統職權以處理「國家緊急情況」。該文件寫道，「因為戒嚴在6小時內解除，並未限制人民的基本權利。情勢已全面恢復，因此無需評判宣言本身」。

法律團隊還指出，美國最高法院2024年7月的判決稱，川普不能因其作為總統的憲法權力範圍內行為而受到起訴。

尹錫悅曾表示，實施戒嚴是一種治理行為，不能受制於法院評判。南韓憲法法院3日稍早結束了準備程序，將於14日舉行彈劾審判的首次口頭辯論。

根據當時新聞，美國最高法院在「川普訴美國案」中，以6比3判決川普在干預選舉案享有部分豁免權。最高法院指出，川普的公務行為享有某種程度的豁免權，但私人行為則沒有豁免權，推翻2020年大選的作為究竟屬於公務行為或私人行為，將在聯邦法院釐清。

在2024年總統大選結果出爐後，負責調查干預選舉案和密件案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）及其團隊計畫在川普再度就職之前辭職。

川普 尹錫悅 彈劾

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