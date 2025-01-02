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法新社：沙烏地阿拉伯2024年至少處決338人

中央社杜拜1日綜合外電報導
示意圖。Image by Tammy Cuff from Pixabay
示意圖。Image by Tammy Cuff from Pixabay

沙烏地阿拉伯內政部今天宣布，6名伊朗人因毒品販運而遭到處決。法新社根據官方報告進行統計，該國去年至少有創紀錄的338起死刑執行。

沙國內政部透過沙烏地新聞社（SPA）發布聲明指出，這6人因「偷偷攜帶大麻」進入沙烏地，在波斯灣城市達曼（Dammam）遭到處決，但未具體說明執行死刑的時間。

伊朗外交部表示，已召見沙國大使，對這項「不可接受的」作法表達「強烈抗議」，稱此舉違反「國際法規範和準則」。

根據法新社統計，沙國去年至少有338起死刑執行，相較2023年的170起大幅增加，並創下數十年來新高。此外，去年被處決的人當中，至少117人是因販毒被定罪。

自1990年代起便持續追蹤沙國死刑紀錄的人權組織「國際特赦組織」（Amnesty International）指出，之前死刑執行的高點分別為2022年的196人和1995年的192人。

自沙國2年前針對毒品犯罪恢復判處死刑後，已對被定罪的毒販執行一連串處決。

沙國已成為高度成癮性精神興奮劑芬乃他林（captagon）的重要市場，這種毒品於內戰期間在敘利亞被大量生產。長期執政的前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）上個月遭到推翻，為這場內戰劃下句點。

毒品 伊朗 內政部

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