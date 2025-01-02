中客團旅遊一條龍再現 寮國沒賺頭免簽優惠喊卡

寮國2024年下半年給予中國團客免簽，但低價陸客團被一條龍模式壟斷，寮國業者難以受惠。寮國宣布自2025年1月1日起不再實施團客免簽政策。圖為寮國永珍凱旋門廣場前公園的中國援助石碑。攝於2024年7月4日。中央社

寮國去年下半年給中國團客15天免簽優惠，去年底政策到期後即喊卡。業者指出，低價中國團大量湧入，一條龍旅遊模式再現，當地業者無法從中受益，免簽政策就這樣黯然落幕。

寮國2024年6月宣布，自當年7月1日起至12月31日，給予中國團客15天免簽，台灣也適用。外界原本預料政策會持續，但在寮國業者反對下，官方已於2024年12月31日下發公文，明令自2025年1月1日起不再實施團客免簽政策。

當地旅行社微笑老撾旅遊公司負責人蕭清松表示，寮國去年下半年對中、港、澳、台團客免簽，往來中寮兩國的直飛航班一直開，中客團大量湧入；至於台灣因為沒有直飛航班配合，到寮國的台灣旅客並沒有增加。

蕭清松觀察，過去這半年寮國的中客多了很多，但都是低價團，又採取一條龍模式，中客都被寮國的中國地接社接走、住中國人開的飯店，當地業者沒賺頭。此外，人多車輛不好調度，中國地接社就出高價租車 打亂市場行情。

再者，他指出，中國地接社找當地導遊大多沒給薪水，導遊只能從旅客的購物行程中抽成，但低價團帶來的都是沒什麼購買力的大叔、大媽。去年10月有一名導遊帶團帶到一半發現旅客都不買就「棄團」，新聞鬧很大。

中國低價團的問題還不只這些，蕭清松表示，因為團費低不提供餐點，通常都是把人帶到定點就叫旅客自己去找吃的，但中國人普遍不講英文，到了現場就一直對寮國店家和小販說中文，就會產生溝通問題。

他說，寮國民眾與業者發現，免簽雖然帶來不少中客，但實際上只有中國人賺到錢，當地民眾賺到的錢微乎其微，再加上中國人說話比較大聲、大量人潮也帶來垃圾等問題，令當地民眾感到困擾。