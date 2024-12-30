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尼加拉瓜與中建交3年 中國基建承諾淪為空頭支票

中央社馬納瓜30日綜合外電報導
尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。路透
尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。路透

截至本月17日，尼加拉瓜與中國建交屆滿3年。去年兩國達成一系列大型基礎建設合作協議，包括擴建機場、興建鐵路等，然而至今唯一有顯著進展的計畫僅有尼國向北京採購巴士，且雙邊貿易額仍存在巨大落差。

尼加拉瓜媒體「新聞報」（La Prensa）報導，尼國向中國採購的最後一批巴士已於今年12月運抵尼國。北京共向尼國出口3000輛巴士，而尼國獨裁政府迄今仍不願透露這批巴士的實際採購價格。

尼加拉瓜於2021年12月9日宣布與台灣斷交，當年度該國對中出口額據估計為600萬美元。根據官方資料，這個數字在2022年增至3450萬美元，2023年達到4400萬美元。

然而，「新聞報」採訪的專家表示，考慮到尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的獨裁政府試圖讓中國成為主要貿易夥伴之一，這樣的貿易成長速度實際上相當緩慢。

相形之下，官方數據顯示，中國2023年對尼國出口額約達13億8500萬美元，占尼國總進口總額的12.32%。

今年第3季，中國對尼國出口增加，反映尼國市場對中國商品的需求上升。與此同時，尼國的中國商店大量輸入各類廉價產品，導致當地原有商店銷售嚴重下滑，甚至掀起倒閉潮。

尼加拉瓜經濟學家瓦爾加斯（Óscar René Vargas）也對尼國當局與北京共同推出的各項計畫抱持負面看法。他指出，跨洋運河就是一個最佳範例，證明這些建設計畫不僅未經認真評估，也缺乏可行性。

今年11月，奧蒂嘉在中國－拉丁美洲－加勒比海商業峰會（Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe）上展示一張尼國計劃興建的跨洋運河地圖。中尼兩國協議在尼國東部的藍田（Bluefields）興建深水港，也是運河計畫的一環。

瓦爾加斯告訴新聞報，跨洋運河不僅所費不貲，且從地緣政治角度來看，美國總統當選人川普（Donald Trump）稍早批評中國在巴拿馬運河周圍的影響力日增，若又有一條由中國人建造的尼加拉瓜運河，川普的反應可想而知。

尼加拉瓜 川普 巴拿馬運河

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