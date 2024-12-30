濟州航空空難2泰籍乘客罹難 22歲女大生赴韓探親遇劫

人們在聯合紀念壇前悼念濟州航空失事的遇難者。歐新社

濟州航空 昨天發生空難，死者包括泰籍女性西里通及瓊拉克。今年22歲的西里通就快完成大學學業，卻在這次赴韓訪母時遇劫；瓊拉克則是從泰國 娘家返韓，不料從此與家人天人永隔。

濟州航空7C2216航班昨天從泰國曼谷起飛，在降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火。

飛機上載有181人，其中乘客175人（韓國籍173人、泰國籍2人），機組員有6人。事故發生後，只有兩人倖存，都是空服員。

綜合泰國公共電視台（Thai PBS）、「曼谷郵報」（Bangkok Post）、路透報導，罹難的兩名泰國女乘客分別為西里通（Sirithon Chaue）和45歲的瓊拉克（Jongluk Doungmanee）。

西里通是曼谷大學（Bangkok University）學生，拿獎學金攻讀航空公司業務管理，差3個月就能完成學業。她這次到韓國是要找嫁給韓國人的母親，孰料遭遇憾事，當空服員的夢想永遠無法成真。

瓊拉克則是家裡的第3個孩子，她嫁給韓國人，且已在韓國一家工廠工作7年，每年都會回去她位於泰國烏隆省（Udon Thani）的老家。故鄉的家人正在哀悼瓊拉克去世，希望將她的遺體帶回家鄉舉行宗教儀式。

瓊拉克的父親、77歲的文蔡（Boonchuay Duangmanee）昨天受訪時表示，瓊拉克這個月稍早跟丈夫一起返泰，先生14日已經先回韓國，「她出發去韓國的時候，我沒想到這會是我們最後一次見到彼此」。

文蔡告訴泰國公共電視台：「我只能接受，與事實和平共處。不管我做什麼，我的女兒都不會回來了。」

泰國駐韓國大使館 已降半旗，哀悼罹難的乘客和機組人員。大使館表示將降半旗到明年1月4日。