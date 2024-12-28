日外相訪中後證實 2起日人遇襲事件嫌犯已被起訴

南京大屠殺87周年，日本當局提醒在華日人提高警覺。圖為深圳日本人學校今年9月一名男童遇刺身亡，民眾到校門口獻花致哀。（路透資料照片）

中國在今年6月和9月分別在蘇州和深圳發生日本 人遇襲事件，據瞭解，兩起案件的犯罪嫌疑人均已受到起訴。

日本外相岩屋毅25日訪陸，是他在就任外相後首次訪問中國。綜合日媒報導，岩屋毅27日在記者會上，就廣東省深圳市9月發生的日本男童遇襲身亡案表示，中國警方以殺人嫌疑逮捕的中國籍男子已被起訴。岩屋毅還就江蘇省蘇州市6月發生的日本母子遇襲案表示，中國籍男性嫌疑人已被起訴。

這兩起日本公民遇襲事件均引發日本社會高度注意，日本官方也多次要求中國政府作出說明，並保護在中日本人安全。岩屋毅表示，中方的說明是案件詳情將在司法過程中變得明晰，關於事件的詳細情況將有機會在司法程序中以適當方式予以說明，並稱「將繼續與中方密切溝通」。

關於發生在深圳的案件，一名日本人學校的男童（當時10歲）在上學途中被一中國籍男子刺死。有意見認為這是針對日本人的犯罪，中國有關部門說明稱是「偶發個案」，當時事發正值「九一八事件」93週年。

在蘇州的案件中，在公車站等待日本人學校校車的一名30多歲女性與學齡前男童被刀砍傷。作為校車引導員的陸籍女性員工胡友平被刺身亡。據日中關係消息人士稱，行兇男子案發前從外地來到蘇州，沒有工作也沒有家人，孤立感很嚴重。