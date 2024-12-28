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英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

編譯周辰陽／即時報導
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

衛報27日報導，英國北安普敦郡（Northamptonshire）一座監獄的女性管理員被拍到與一名男性受刑人發生性行為，遭停職逮捕，正在接受警方調查。

率先獨家披露此事的太陽報報導，這起事件發生在五井皇家監獄（HMP Five Wells）。該名女性監獄管理員對一名身材魁梧的紋身囚犯做出猥褻動作，隨後兩人明顯發生性行為。

報導稱，影像可見到該名女管理員褲子已脫下，身上穿著公發的白色襯衫，以及藍色系繩掛著官方安全通行證，兩人面孔都清晰可見。

這隻影片據稱是該名囚犯在兩人於牢房內發生性行為時拍攝，不只在受刑人之間分享，還外流給他們在獄外的友人，但目前還不清楚女方是否知道自己被錄下。

此前，英國獄政局管理的萬茲渥斯皇家監獄（HMP Wandsworth）也發生一名30歲女性獄警阿布瑞尤（Linda de Sousa Abreu）跟受刑人在牢房發生性行為的影片被上傳網路，並且承認不當行為。

消息人士告訴太陽報，「這件事真的令人震驚，特別是在其他監獄發生了醜聞之後。那裡的情況顯然非常鬆懈，以至於他們覺得自己可以整天這麼做，跟職員亂搞」。

該消息人士表示，影像看來是受刑人用偷渡進去的手機錄影，「他顯然很享受，他們倆都都沉浸於當下，但那名女守衛表現得愚蠢透頂，而且在玩火。她不顧一切，事情已上呈主管，所以她的職業生涯實際上完了」。

五井皇家監獄於2022年啟用，耗資2.53億英鎊，由保安公司G4S民營，關押約1700名男性受刑人。監獄發言人表示，「一名監獄監護人員已停職，因涉嫌公職不當行為，被北安普敦郡警方逮捕。在調查期間不適合進一步評論」；該名男受刑人據報已被移往另一所監獄。

根據LBC報導，在過去3年間，已有29名女性監獄警衛因與囚犯發生性關係而被開除。

監獄 皇家 偷渡

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