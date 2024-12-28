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關押近20年 法國請求印尼遣返法籍死囚

中央社雅加達28日綜合外電報導
法國正式請求雅加達當局遣返一名關押近20年、涉嫌毒品犯罪的法籍死刑犯阿特勞伊(中)。攝於2015年。(路透)
法國正式請求雅加達當局遣返一名關押近20年、涉嫌毒品犯罪的法籍死刑犯阿特勞伊(中)。攝於2015年。(路透)

印尼官員今天告訴法新社，法國已正式請求雅加達當局遣返一名關押近20年、涉嫌毒品犯罪的法籍死刑犯。

印尼政府近幾週遣返幾名外界高度關注的外籍囚犯，包含一名遭判死刑的菲律賓婦女和「峇里島毒梟集團9人幫」（Bali Nine）剩餘的5名成員。

法國外交人員坦承，關於遣返61歲男子阿特勞伊（Serge Atlaoui）的討論正在進行。阿特勞伊2005年在印尼首都雅加達郊外一座隱密的製毒工廠被捕。

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）告訴法新社：「我們已收到請求遣返阿特勞伊的正式信函。」他表示，將於1月初假期過後研議和討論這件事。

法國駐雅加達大使館拒絕回覆法新社的置評請求。

阿特勞伊的委任律師塞迪洛特（Richard Sedillot）11月告訴法新社，遣返的「希望很高」。

印尼對毒品犯罪訂出全球數一數二嚴苛的法律，過去曾有處決外國毒品犯罪者的紀錄。人權團體KontraS引用的官方資料顯示，印尼至少有530名死囚，其中多數與毒品犯罪有關。

印尼 遣返 毒品

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