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海底輸電纜斷運 芬蘭：疑遭俄港口出發油輪破壞

中央社赫爾辛基26日綜合外電報導
26日芬蘭邊防衛隊的Turva號與Eagle S油輪在芬蘭波卡蘭涅米(Porkkalanniemi)外的海域航行。路透
26日芬蘭邊防衛隊的Turva號與Eagle S油輪在芬蘭波卡蘭涅米(Porkkalanniemi)外的海域航行。路透

芬蘭當局今天表示，正就芬蘭和愛沙尼亞之間一條海底輸電纜線昨天遭到「破壞」一案，對一艘從俄羅斯港口出發的油輪進行調查。

法新社報導，從芬蘭對愛沙尼亞傳輸電力的這條海底輸電纜線Estlink 2昨天發生斷運。在此之前，波羅的海瑞典領海中兩條電信電纜一個多月前也發生連接中斷。

芬蘭國家調查局（National Bureau of Investigation）局長拉多特（Robin Lardot）指出，已就該油輪Eagle S「加重破壞」一案啟動調查。這艘船掛的是南太平洋的庫克群島（Cook Islands）旗幟。

芬蘭海關總署總署長拉克什（Sami Rakshit）表示：「目前假設那是影子艦隊中的船隻，在俄羅斯某個港口裝載無鉛汽油。」

影子艦隊是指一些為俄羅斯運送原油和油品、逃避制裁的船隻。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在社群媒體平台X發文表示，昨天和總理歐爾波（Petteri Orpo）密切監控情勢發展，「俄羅斯影子艦隊構成的威脅必須消除」。

自從俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭以來，波羅的海周邊緊張情勢已然升高。

俄羅斯 瑞典 社群媒體

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