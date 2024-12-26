斯洛伐克作俄烏談判平台 普亭持開放態度

俄國總統普亭(右)在克里姆林宮與斯洛伐克總理費佐會談。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 26日表示，俄方對將斯洛伐克作為俄羅斯與烏克蘭 談判平台持開放態度。

普亭當天在列寧格勒州舉行的歐亞經濟聯盟最高權力機構歐亞經濟委員會最高理事會會議後接受記者採訪時說，斯洛伐克總理菲佐近日訪問俄羅斯時表示願將本國作為俄烏談判的平台，俄方認為斯洛伐克持中立立場，對這一提議持開放態度。

普亭表示，俄羅斯2025年將按計劃推進特別軍事行動，並致力於實現所有目標，這是「首要任務」，俄方也將努力尋求結束衝突。他說，俄方在必要時會使用「榛樹」高超音速彈道導彈系統，但不急於這樣做，因為這一武器威力強大，旨在解決特定問題。「榛樹」導彈系統目前數量不多，但已經開始量產，將確保滿足需求。

此外，白俄羅斯 總統盧卡申科當天在參加歐亞經濟委員會最高理事會會議後表示，白俄羅斯希望先部署10套「榛樹」導彈系統，後續可能視情增加。

菲佐本月22日與普亭在俄首都莫斯科舉行工作會談，就俄羅斯天然氣供應以及早日和平結束烏克蘭危機的可能性等問題進行了討論。普亭表示俄羅斯願意繼續向西方和斯洛伐克供應天然氣。