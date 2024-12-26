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前司令筆記本惹議 南韓軍方：從未考慮砲擊回應北韓氣球

編譯周辰陽／即時報導
南韓媒體報導，南韓警方發現國防部情報司令部前司令盧相元(圖)的筆記本，當中記載「引誘北韓攻擊」、「垃圾氣球」的內容。(擷自JTBC)
南韓媒體報導，南韓警方發現國防部情報司令部前司令盧相元(圖)的筆記本，當中記載「引誘北韓攻擊」、「垃圾氣球」的內容。(擷自JTBC)

南韓軍方26日表示，從來沒有考慮過對北韓發動砲擊以回應發送垃圾氣球

韓聯社報導，聯合參謀本部（JCS）做出上述宣布，駁斥媒體報導稱國防部前部長金龍顯及核心圈子成員可能籌備這類打擊，以應對北韓今年持續發送氣球。JCS聲明表示，韓軍「保持火力備戰狀態，以立即對敵人挑釁採取反擊措施，但軍方從未考慮過在垃圾氣球發送期間進行實際砲擊」。

在JCS發表聲明之前，警方發現國防部情報司令部前司令盧相元的筆記本，當中記載「引誘北韓攻擊」、「垃圾氣球」的內容。根據南韓東亞日報報導，南韓警察廳國家偵查本部緊急戒嚴特別調查團23日在記者會上表示，在盧相元私宅內搜到的筆記本中，有著「引誘朝鮮在NLL上攻擊」的內容；NLL指「北方限界線」，即韓戰後畫出的兩韓海疆分界線。

對於筆記本是否記載「對垃圾氣球原點進行打擊」等內容，身兼特別調查團團長的國家偵查本部長禹鐘壽（譯音）表示「將確認」。韓民族日報則報導，禹鐘壽出席國會行政安全委員會全體會議，共同民主黨議員尹建永（譯音）問及「手冊上有『垃圾氣球』一詞嗎」，他回答「我記得有」。

盧相元涉嫌策畫尹錫悅總統的緊急戒嚴事件，而前述筆記內容和在野陣營的聲稱相符，即金龍顯曾企圖誘使北韓發動軍事行動，以便尹錫悅有理由宣布戒嚴。

JCS同時駁斥了另一篇媒體報導，即國情院（NIS）和精銳部隊「第707特殊任務團」多次用無人機擊落了黃海邊境島嶼白翎島（Baengnyeong）上空的北韓垃圾氣球。

JCS發言人李成俊（譯音）上校在例行簡報表示，「北韓的氣球通常不會飛過白翎島，我們為什麼會在他們不來的區域訓練？」。李成俊還補充指出，第707特殊任務團並不用無人機執行作戰。

NIS也否認該篇報導為「明確」不實，稱該機構從未擊落過北韓垃圾氣球，也從未接受過第707特殊任務團的援助。

圖為南韓韓華公司的工程師2023年3月在昌原市工廠展示K-239「天橆」火箭炮系...
圖為南韓韓華公司的工程師2023年3月在昌原市工廠展示K-239「天橆」火箭炮系統。(路透)

氣球 北韓 戒嚴

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