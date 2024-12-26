我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

波士尼亞安全部長被捕 涉收賄與洗錢等組織犯罪

中央社塞拉耶佛26日綜合外電報導
波士尼亞安全部長涅西奇(右)。(美聯社資料照)
波士尼亞安全部長涅西奇(右)。(美聯社資料照)

波士尼亞檢方發表聲明指出，安全部長涅西奇與另外6人被控犯下洗錢、濫權與收賄等組織犯罪罪行，今天因此遭到逮捕。

路透社報導，波士尼亞國家檢察官及其境內自治的塞裔共和國（Serb Republic）內政部一直在調查道路管理公司Roads of RS的貪腐疑雲，而涅西奇（Nenad Nesic）於2016至2020年間擔任這家企業的總經理。

根據法新社，涅西奇目前是「民主人民聯盟黨」（Democratic People's Alliance）領袖，該黨與塞裔共和國領導人、親俄民族主義者多迪克（Milorad Dodik）領導的「獨立社會民主聯盟」（Alliance of Independent Social Democrats）結盟。

其他被捕人士還包括Roads of RS現任總經理達基奇（Milan Dakic），以及某位前部長的兄弟魯西奇（Mladen Lucic）。

多迪克指控檢方迫害塞爾維亞裔政府官員。他本人因違反維護波士尼亞和平的國際監督人施密特（Christian Schmidt）的決定，也在國家法院受審。

多迪克在社群媒體X平台發文表示，波士尼亞檢方對涅西奇發動訴訟程序「令人完全無法接受」。

亞裔 社群媒體 內政部

上一則

俄羅斯：烏克蘭酬金利誘 煽動公民境內犯罪

下一則

311災區首例 日宮城縣女川核電廠2號機恢復商業運轉

延伸閱讀

紐約地鐵平安夜驚現持刀割頸攻擊 2人受傷1嫌被捕

紐約地鐵平安夜驚現持刀割頸攻擊 2人受傷1嫌被捕
柯文哲遭求刑28.5年引國際關注 路透：前台北市長被控收賄

柯文哲遭求刑28.5年引國際關注 路透：前台北市長被控收賄
京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半
法拉盛地下賭場遭聯邦聯合紐約市警一鍋端 3涉案華人被捕

法拉盛地下賭場遭聯邦聯合紐約市警一鍋端 3涉案華人被捕

熱門新聞

日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）

雪梨雙屍案台灣老公被起底 染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

2024-12-23 23:52
德國馬德堡市昨晚發生男子駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件，總理蕭茲前往弔唁死者。（路透）

德國汽車撞人5死逾200傷 蕭茲：將用「法律的全部力量」回應

2024-12-21 09:18

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥