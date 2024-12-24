我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年惡婆婆罵名

美國航空公司：技術問題排除 美東8時已恢復登機

南韓共同民主黨：代理總統彈劾提案暫緩到26日

編譯高詣軒／即時報導
南韓總理韓悳洙目前擔任代理總統。(美聯社)
南韓總理韓悳洙目前擔任代理總統。(美聯社)

韓聯社報導，南韓主要在野黨共同民主黨說，提起代理總統韓悳洙彈劾動議一事，將暫緩至26日。該黨原計畫24日下午5時半就提案，但國會黨鞭朴贊大說，後來決定推遲，以便觀察國會26日通過憲法法院法官任命案後，韓悳洙是否任命這些法官，再作後續打算

南韓憲法法院將審理國會本月通過的尹錫悅彈劾案，目前9名法官名額還少3人。朴贊大說，「我們已決定耐心等候，看看我們的要求是否在26日落實」。

但朴贊大也說，26日是最後機會，韓悳洙必須遵行人民要求並積極配合終結「內亂」。他並說，若26日當天提起韓悳洙彈劾案，該案27日將於國會全體會議呈報。

共同民主黨24日稍早矢言立即採取步驟來彈劾代理總統尹錫悅職務的國務總理韓悳洙，理由是他拒絕公布針對尹錫悅和第一夫人金建希的兩項獨立檢察官法案。這些法案12日在國會通過，要求對尹錫悅3日戒嚴事件，以及金建希所涉弊案進行獨立調查。

依南韓法規，彈劾動議在國會全體會議呈報後，須於24至72小時交付表決。總統彈劾案通過門檻為三分之二，但高階官員彈劾門檻較低，為簡單多數決。執政黨國民力量黨已主張，代理總統彈劾案表決時應視其為總統，但共同民主黨認為韓悳洙應視為國務總理。

共同民主黨早已揚言除非韓悳洙24日簽署這些獨檢法案，將開始彈劾步驟。南韓國會議長禹元植24日也抨擊韓悳洙拖延對獨檢法做決定和憲法法院法官任命事宜，呼籲跨黨協商以求折衷方案。

禹元植說，對尹錫悅夫婦的特別調查是人民的要求，無論韓悳洙要求重新考慮或接受，都必須做決定。對憲法法院法官任命，禹元植說，任命國會選出的憲法法院法官一事，不是政治協商的標的。

國務總理辦公室一名高官先前已對共同民主黨威脅彈劾韓悳洙表示遺憾，「我覺得這極為令人遺憾，相信他們今後會再更謹慎考量」。

彈劾 民主黨 尹錫悅

上一則

土耳其：阿塞德垮台後 當地逾2.5萬敘利亞人返國

下一則

20年前遭南亞海嘯捲走 奇蹟獲救男嬰如今準備讀大學

延伸閱讀

南韓發現北韓疑增兵援俄 提供自殺無人機 指有2目的

南韓發現北韓疑增兵援俄 提供自殺無人機 指有2目的
未受邀出席川普就職 韓外交官認了：還在等通知

未受邀出席川普就職 韓外交官認了：還在等通知
65歲以上人口超過20% 南韓邁入「超高齡化」社會

65歲以上人口超過20% 南韓邁入「超高齡化」社會
不滿拖延尹錫悅夫婦特檢案 南韓在野黨宣布「彈劾代理總統」

不滿拖延尹錫悅夫婦特檢案 南韓在野黨宣布「彈劾代理總統」

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30
英國哈利王子與妻子梅根16日公開由6張照片拼貼而成的聖誕賀卡。（取材自instagram）

哈利梅根2024聖誕卡曝光 3年來首度公開一家4口合照

2024-12-19 01:21

超人氣

更多 >
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌
這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐
長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？