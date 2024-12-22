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法國內閣名單難敲定 聖誕前能否出爐未定之天

中央社巴黎22日綜合外電報導
法國總統馬克宏(右)與新總理貝胡。(美聯社)
法國總統馬克宏(右)與新總理貝胡。(美聯社)

法國總統馬克宏和新總理貝胡今天讓全國繼續等待必須帶領國家擺脫政治危機的今年第4個政府內閣名單。

法新社報導，國會4日通過不信任動議，導致前總理巴尼耶（Michel Barnier）政府垮台。馬克宏（Emmanuel Macron）13日任命民主運動黨（MoDem）73歲主席貝胡（Francois Bayrou）接手。貝胡以於耶誕節之前組成新政府為目標，但是部分觀察家預期他的內閣要能存活不無挑戰。

強烈氣旋奇多（Cyclone Chido）重創法國印度洋海外屬地馬約特島（Mayotte），前往戡災的馬克宏今天回國後已與貝胡兩度通話，兩人定今晚面商。

不願意具名的馬克宏團隊成員告訴法新社，今天不會宣布內閣名單。

貝胡周末期間繼續展開諮詢工作。民主運動黨籍前農業部長費諾（Marc Fesneau）告訴「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）：「我們正在取得進展。」

確保政府可以在國會不信任動議表決下存活，並且協商出能夠減少經濟動盪的2025年預算，是貝胡的當務之急。

馬克宏今年稍早解散國會、宣布提前大選，自從他投入這場豪睹以來，法國政壇就陷入僵局。但是選舉結果適得其反，沒有政黨或聯盟取得過半席次。

貝胡是馬克宏任內的第6位總理，也是今年的第4位。許多評論看衰，認為他將重蹈巴尼耶的短命總理之路。

馬克宏 耶誕節 預算

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