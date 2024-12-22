德聖誕市集衝撞案後 民眾質疑當局維安漏洞

德國民眾22日在東部城市馬德堡耶誕市集附近獻花和點蠟燭，悼念20日的耶誕市集衝撞事故。(路透)

德國 薩克森–安哈特邦馬德堡市20日晚間一名沙烏地阿拉伯 裔男子駕車衝撞耶誕市集人群，造成5人死亡、200多人受傷。

英國BBC報導，德國總理蕭茲 、部會首長和地區政治領袖21日視察事故現場時遭民眾質問，有些人似乎對被批評為維安過失的問題感到憤怒。德國當局也為市集布局和維安辯護。

英國金融時報報導，沙烏地阿拉伯經多次警告德國有關這名自稱前穆斯林的沙國異議人士。德國警方表示，他們一年前就有評估這位嫌疑人是否構成威脅，並表示正在調查他的過去，拒絕進一步評論。

其實，自2016年柏林耶誕市集衝撞案發生後，德國各地耶誕市集維安都已加強。當年一輛懸掛波蘭車牌的卡車衝入柏林市中心一個耶誕市集，造成至少12死、56傷。激進組織伊斯蘭國（ISIS）事後宣稱為此事負責。

現在德國耶誕市集周圍會設置某種障礙物，通常是混凝土塊。馬德堡市的耶誕市集周圍就是設置這類障礙物。然而，障礙物間的間隔寬到可以讓緊急服務車輛通過。

馬德堡市政官員克魯格（Ronni Krug）21日的記者會表示，緊急狀況應對人員在「常見」緊急狀況發生時，需要一條疏散路線，所有有關當局都批准了這項計畫。

克魯格說：「安全和維安原則一方面必須盡可能保護參加活動的民眾，但也必須同時確保，若發生意外，他們能安全且迅速地離開現場。或許這是無法避免的事。」