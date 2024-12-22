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越南人瘦小刻板印象不再 過重肥胖增速傲全球

中央社記者陳家倫河內22日專電
一般人對越南民眾的身形大多停留在瘦小、纖細的既定印象，不過有調查顯示，越南民眾過重和肥胖增速已位居全球前段班。圖為在河內市街頭拍照的越南民眾。(中央社)
一般人對越南民眾的身形大多停留在瘦小、纖細的既定印象，不過有調查顯示，越南民眾過重和肥胖增速已位居全球前段班。圖為在河內市街頭拍照的越南民眾。(中央社)

越南民眾在外型上給人偏向瘦小精幹的刻板印象，不過隨著經濟成長與生活條件改善，有調查顯示，越南是全球過重和肥胖成長率最快的國家之一，且應對肥胖問題的準備較差。

越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市食品營養協會主席杜氏玉葉（Do Thi Ngoc Diep）21日在一場會議做上述表示。

根據世界肥胖聯盟（World Obesity Federation），越南女性過重和肥胖增速在1995至2016年高居世界第一，年成長6.9%；男性則是世界第二，年成長9.5%，僅次於寮國。

世界肥胖聯盟預估，到了2030年，越南學齡兒童肥胖與過重增速和人數將排名全球前段班。這將造成經濟重大損失，為醫療系統帶來沉重的負擔。

越南衛生部統計，越南成年人與兒童過重和肥胖比率從2010至2020年成長加倍。胡志明市各年齡層過重與肥胖率比全越南多出一倍。根據胡志明市營養調查，57%小學生、42%中學生、25%高中生過重與肥胖。

放眼全球，肥胖正成為最值得關注的健康問題，估計每8人就有1人過胖。全球成年人過重肥胖率在2020年為42%，預計到2035年將成長至54%；兒童過重肥胖也在快速成長，2020年比例是22%，2035年可能增加至39%。

世界肥胖聯盟指出，越南應對過重與肥胖問題的準備較差。例如，東南亞國家協會（ASEAN）地區許多國家已開始對含糖飲料與含糖食物課稅，但越南還在討論、提議階段。

報導建議，民眾應透過維持合理的營養，加強體能訓練，以科學方法減肥來主動控制體重。大部分越南人蔬菜水果吃得不夠多，而且很少運動。

越南 東南亞

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