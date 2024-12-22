安倍昭惠赴李登輝之友會演講 籲珍惜台灣這個國家

日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠22日接受「日本李登輝之友會」邀請發表演講。（中央社）

日本 前首相安倍 晉三的遺孀安倍昭惠今天接受日本李登輝之友會之邀在東京演講時，談及台日關係、美國總統當選人川普 。她表示，日本人應該珍惜台灣這個國家。她還說，川普是一個不想戰爭的人。

安倍昭惠接受「日本李登輝之友會」邀請，以「我對台灣的想法」為題發表演講。美國總統當選人川普夫婦日前在佛州自宅宴請安倍昭惠，會談話題涵蓋包括台灣在內的全球情勢，因此今天演講吸引許多媒體前來。

安倍昭惠表示，「我知道媒體可能想聽有關我在美國的事」，不過，她並未直接言及川普夫婦晚宴內容，僅簡單說「那是一場非常好的晚宴」。她還透露2019年5月她與時任首相的安倍晉三，在東京六本木的餐廳「田舍家」招待川普夫婦的一段插曲。

她表示，「當時言及戰爭的話題時，川普說『如果是我和晉三，（美日之間）一定不會發生那樣的戰爭』」。

安倍昭惠表示，「這讓我覺得川普總統是一個不想戰爭發生的人。這次川普（當選總統），如果能讓將世界導向和平的話，那就太好了。」

她還說，丈夫安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，這很重要，但她是很堅持和平主義的人，認為在思考「萬一有事該怎麼辦」之前，應該思考如何做才不會有事。

她透露，今年9月曾到中國山東省的泰山進行了一趟私人旅行。她說：「我在泰山向神明祈求千萬不要發生戰爭。當今世界上發生許多事，但如果秉持日本所說的『以和為貴』的精神的話，世界一定會變和平。」

安倍昭惠去年7月訪台出席「安倍晉三紀念影像展」，參加許多活動，也到高雄在安倍銅像前獻花，包括午餐會、晚宴都有上百人與會，讓她充分感受到安倍晉三備受台灣人愛戴。「在那次訪問，我再次感受到自己應該為推動台灣與日本的友好關係貢獻力量。」

安倍昭惠還言及，安倍晉三去世不久，賴總統（時任副總統）親自前往安倍位於東京的寓所弔唁，是唯一來自海外的人士。今年5月受邀參加賴清德總統就職典禮，她了解賴清德當上總統後應該會很辛苦，但希望賴總統務必加油。

安倍昭惠在演講中幾度說出「台灣這個國家」。她指出，「以友誼串連的台日兩國，日本人應珍惜民主、重視人權、自由的台灣這個國家，應該知道台灣人非常挺日本。包括我在內也時常反思，希望更多人知道台灣的事。」

安倍昭惠在演講最後表示，日本有李登輝之友會、台灣有安倍晉三之友會，期盼台日的友好關係今後持續流長。

她透露，明年2月20、21日將出席在台北舉辦、由加拿大主辦的安全保障論壇。她所支持的眾議員吉田真次的後援會成員也說希望同行，所以她考慮明年組「安倍昭惠台灣訪問團」。

這場日本李友會的集會，駐日代表李逸洋受邀上台以日文致詞。他說，美國國務卿布林肯日前表示，中國常說台灣是中國的內政，其他國家無權干涉，但是國際社會對此明確回應，「不，這是我們的事」。