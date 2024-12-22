我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛老人公寓 居民數千元糧食券被盜刷

紐約市迎初雪兩樣情 民眾好興奮 店家生意冷清

安倍昭惠赴李登輝之友會演講 籲珍惜台灣這個國家

中央社記者戴雅真、楊明珠東京22日專電
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠22日接受「日本李登輝之友會」邀請發表演講。（中央社）
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠22日接受「日本李登輝之友會」邀請發表演講。（中央社）

日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天接受日本李登輝之友會之邀在東京演講時，談及台日關係、美國總統當選人川普。她表示，日本人應該珍惜台灣這個國家。她還說，川普是一個不想戰爭的人。

安倍昭惠接受「日本李登輝之友會」邀請，以「我對台灣的想法」為題發表演講。美國總統當選人川普夫婦日前在佛州自宅宴請安倍昭惠，會談話題涵蓋包括台灣在內的全球情勢，因此今天演講吸引許多媒體前來。

安倍昭惠表示，「我知道媒體可能想聽有關我在美國的事」，不過，她並未直接言及川普夫婦晚宴內容，僅簡單說「那是一場非常好的晚宴」。她還透露2019年5月她與時任首相的安倍晉三，在東京六本木的餐廳「田舍家」招待川普夫婦的一段插曲。

她表示，「當時言及戰爭的話題時，川普說『如果是我和晉三，（美日之間）一定不會發生那樣的戰爭』」。

安倍昭惠表示，「這讓我覺得川普總統是一個不想戰爭發生的人。這次川普（當選總統），如果能讓將世界導向和平的話，那就太好了。」

她還說，丈夫安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，這很重要，但她是很堅持和平主義的人，認為在思考「萬一有事該怎麼辦」之前，應該思考如何做才不會有事。

她透露，今年9月曾到中國山東省的泰山進行了一趟私人旅行。她說：「我在泰山向神明祈求千萬不要發生戰爭。當今世界上發生許多事，但如果秉持日本所說的『以和為貴』的精神的話，世界一定會變和平。」

安倍昭惠去年7月訪台出席「安倍晉三紀念影像展」，參加許多活動，也到高雄在安倍銅像前獻花，包括午餐會、晚宴都有上百人與會，讓她充分感受到安倍晉三備受台灣人愛戴。「在那次訪問，我再次感受到自己應該為推動台灣與日本的友好關係貢獻力量。」

安倍昭惠還言及，安倍晉三去世不久，賴總統（時任副總統）親自前往安倍位於東京的寓所弔唁，是唯一來自海外的人士。今年5月受邀參加賴清德總統就職典禮，她了解賴清德當上總統後應該會很辛苦，但希望賴總統務必加油。

安倍昭惠在演講中幾度說出「台灣這個國家」。她指出，「以友誼串連的台日兩國，日本人應珍惜民主、重視人權、自由的台灣這個國家，應該知道台灣人非常挺日本。包括我在內也時常反思，希望更多人知道台灣的事。」

安倍昭惠在演講最後表示，日本有李登輝之友會、台灣有安倍晉三之友會，期盼台日的友好關係今後持續流長。

她透露，明年2月20、21日將出席在台北舉辦、由加拿大主辦的安全保障論壇。她所支持的眾議員吉田真次的後援會成員也說希望同行，所以她考慮明年組「安倍昭惠台灣訪問團」。

這場日本李友會的集會，駐日代表李逸洋受邀上台以日文致詞。他說，美國國務卿布林肯日前表示，中國常說台灣是中國的內政，其他國家無權干涉，但是國際社會對此明確回應，「不，這是我們的事」。

李逸洋指出，前總統李登輝以和平方式成功引導台灣實現民主化，安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」，而且是「自由開放印度太平洋」的倡議者。這兩位領導人對日台關係及區域安全付出重大貢獻。未來希望繼承這兩人的精神，與大家一同為區域的繁榮與和平奮鬥。

日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠接受日本李登輝之友會之邀在東京演講時，言及台日關...
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠接受日本李登輝之友會之邀在東京演講時，言及台日關係、美國總統當選人川普。她表示，日本人應該珍惜台灣這個國家。她還說，川普不是一個想戰爭的人。（中央社）
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠（左）22日接受「日本李登輝之友會」邀請發表演講...
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠（左）22日接受「日本李登輝之友會」邀請發表演講時表示，「日本有李登輝之友會、台灣有安倍晉三之友會，期盼台日的友好關係持續流長」。駐日代表李逸洋（右）以貴賓身分出席這場日本李友會的集會。（中央社）

安倍 日本 川普

上一則

烏克蘭重量級拳王衛冕成功 澤倫斯基發文祝賀

延伸閱讀

川普轟巴拿馬運河敲竹槓 要求降低過境運費 「否則歸還美國」

川普轟巴拿馬運河敲竹槓 要求降低過境運費 「否則歸還美國」
不是三星董座李在鎔 美國大選後 搶頭香見到川普的南韓企業家是他

不是三星董座李在鎔 美國大選後 搶頭香見到川普的南韓企業家是他
金融時報：川普團隊計畫「上任第1天」就退出WHO

金融時報：川普團隊計畫「上任第1天」就退出WHO
觀察站／殺手鐧被拜登用完？川普日前1句話透露對中制裁轉向

觀察站／殺手鐧被拜登用完？川普日前1句話透露對中制裁轉向

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30

超人氣

更多 >
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言

放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言
洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹

洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切
黃曉明快當爸了？消失一個月的女友挺大孕肚現身

黃曉明快當爸了？消失一個月的女友挺大孕肚現身