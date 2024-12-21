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德國汽車衝撞案 拜登批卑鄙 匈總理歸咎歐盟移民政策

中央社華盛頓21日綜合外電報導
德國馬德堡市聖誕市集衝撞事故現場遺留的車子。(路透)
德國馬德堡市聖誕市集衝撞事故現場遺留的車子。(路透)

德國馬德堡市昨晚有男子駕車衝撞聖誕市集人群，至少造成5死逾200傷，美國總統拜登今天稱這是一起「卑鄙又黑暗的事件」，匈牙利總理奧班則歸咎於移民歐盟

法新社報導，拜登（Joe Biden）發布聲明表示：「德國人民為這起可怕的攻擊事件感到悲痛，美國向他們致上最深哀悼。沒有任何社群或家庭，應承受這樣卑鄙又黑暗的事件，尤其是在歡樂與和平的佳節前數日。」他補充道，華府與德國官員保持聯絡。

美聯社報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）今天將德國汽車衝撞事件與移民直接連結在一起。

奧班在布達佩斯向他稱為「恐怖主義行為」的受害者家屬表達同情之意，同時暗示歐盟移民政策是罪魁禍首。

奧班在沒有證據的情況下宣稱，這類攻擊事件是在2015年後才開始在歐洲發生，當時有數以十萬計移民和難民為逃離中東、非洲的戰爭與暴力而大舉進入歐盟地區。

然而，歐洲事實上早在數十年前就曾遭遇多起類似的攻擊事件，包括2004年西班牙馬德里火車連環爆炸案，以及2005年英國倫敦「七七爆炸案」。

儘管如此，奧班主張移民和恐怖主義間「無疑具有關聯」，並稱歐盟領導階層「希望馬德堡（Magdeburg）事件也在匈牙利發生」。

移民 歐盟 德國

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