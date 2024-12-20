我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普背書臨時開支法案38名共和黨員以保守派為主

寒流來襲 紐約周末可能降小雪 今冬最冷在周日

南韓執政黨在尹錫悅遭彈劾後陷入危機 潛在總統候選人支持率低迷

編譯周辰陽／即時報導
在這張南韓總統府透過韓聯社發布的照片中，南韓總統尹錫悅14日在總統官邸發表演講時鞠躬。美聯社
在這張南韓總統府透過韓聯社發布的照片中，南韓總統尹錫悅14日在總統官邸發表演講時鞠躬。美聯社

南韓中央日報20日報導，在尹錫悅總統即將因宣布戒嚴面臨彈劾審判後，一分新的民調顯示，執政的保守派國民力量黨潛在總統候選人中，沒有一個人的支持率超過5%。此外，即便將所有國民力量黨人選的支持度加起來，總數也不及共同民主黨主席李在明的一半。

韓國蓋洛普（Gallup Korea）17日至19日透過電話訪問1000多人進行的民調顯示，李在明以37%的支持率排名第一。在保守派陣營方面，領先的國民力量黨前主席韓東勳和大邱市長洪準杓支持度均僅5%。首爾市長吳世勳、前國會議員劉承旼及勞動部長金文洙各獲得2%。國民力量黨所有人支持率合計為17%，不到李在明的一半。另有35%的受訪者未表明具體人選。

分析顯示，國民力量黨候選人受到了尹錫悅宣布戒嚴與隨後彈劾案通過的衝擊影響。細部數據還指出，在所有區域與年齡層中，該黨人選都下降，而李在明取得領先。特別在傳統保守派大本營的大邱和慶尚北道，李在明的支持度為19%，而韓東勳僅為9%，洪準杓8%，吳世勳落在3%。

另外，在長期以來傾向於強烈保守立場的70多歲或以上選民中，李在明的支持率為21%，韓東勳為10%，洪準杓、金文洙和吳世勳都只有2%。

在政黨支持率方面，共同民主黨支持率達48%，創下尹錫悅政府上台後的最高紀錄，國民力量黨則以24%跟上周的最低紀錄持平，21%受訪者不支持任何政黨。 

一名國民力量黨幹部表示，「即使在朴槿惠前總統彈劾案期間，形勢也不是這個樣子。如果是在目前這種氛圍下舉行提前總統大選，我們將一敗塗地」。另一位幹部則說，「我們已經為戒嚴事件對我們帶來迴力鏢效應作準備，但我們沒預料到，就連強烈保守派也如此冷漠地轉身而去」。

即便在尹錫悅宣布戒嚴之前，李在明也是下一屆總統大選的有力候選人，但國民力量黨有一個競爭對手，即前黨主席韓東勳。然而，從戒嚴危機開始，李在明的支持率一飛衝天，韓東勳則直線下跌。

仁川大學政治學教授李俊翰（Lee Jun-Han，音）表示，「這一改變的首要原因當然是尹錫悅荒謬地宣布戒嚴，不只讓他自己，還讓整個國民力量黨陷入泥沼。然而，支持者也出現了大量流失。他們對自那時以來圍繞彈劾程序發生的黨內衝突感到厭倦」。

根據報導，由於國民力量黨在當前政治氛圍難以跟上，一些黨內幹部已經表示，敗選在所難免，可以期盼的最好結果就是一場體面的敗選。一位國民力量幹部表示，「李在明陷入了法律問題，弱點很明顯，但問題在於沒有著名的對手可以為我們利用這一點」。

李在明 戒嚴 尹錫悅

上一則

雪梨跨年煙火將受鐵路罷工影響？取消恐損失9800萬澳元 警憂心安全性

延伸閱讀

南韓在野倡議共治 執政黨說不 黨內分裂韓東勳辭黨魁

南韓在野倡議共治 執政黨說不 黨內分裂韓東勳辭黨魁
南韓總統遭國會彈劾 在野黨黨魁籲法院「迅速」將他解職

南韓總統遭國會彈劾 在野黨黨魁籲法院「迅速」將他解職
南韓總統由他代理 韓悳洙強調外交政策不變 安撫盟邦、金融市場

南韓總統由他代理 韓悳洙強調外交政策不變 安撫盟邦、金融市場
尹錫悅宣布戒嚴的那一夜 除了政敵還想逮捕法官

尹錫悅宣布戒嚴的那一夜 除了政敵還想逮捕法官

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事
南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節
這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠