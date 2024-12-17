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敘反抗軍領袖許諾：解散各派別、籲各國解除制裁

編譯周辰陽／即時報導
「沙姆解放組織」（HTS）領導人夏拉（右）與聯合國敘利亞問題特使裴凱儒會面。（路透）
「沙姆解放組織」（HTS）領導人夏拉（右）與聯合國敘利亞問題特使裴凱儒會面。（路透）

帶頭推翻敘利亞總統阿塞德政權的反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）領導人夏拉表示，各個反抗軍派系將被「解散」，同時試圖安撫國內外的少數族群，表示敘國臨時領導人將保護所有敘利亞人與國家體制。

衛報17日報導，夏拉（Ahmed al-Sharaa）會晤少數族裔德魯茲（Druze）社群成員時表示，所有反抗軍派系將被「解散，而戰士們將受訓加入國防部的隊伍」。

根據HTS在Telegram頻道的貼文，夏拉補充指出，「一切都將服從法律」，也強調在多民族和多教派的國家需要團結。他說，「敘利亞必須保持團結，國家和所有宗教之間必須有一分社會契約來保證社會正義」。

夏拉會晤英國代表團時也表示，如果因戰爭而流離失所的難民即將回國，針對大馬士革的國際制裁就必須解除。根據Telegram貼文轉述，夏拉談到與英國「恢復關係的重要性」，並強調「結束所有施加於敘利亞制裁的重要性，以便流離失所的敘利亞人可以返國」。

衛報指出，美國和歐盟對阿塞德政權實施大規模制裁，包括禁止出售武器、禁止從敘國進口石油與禁止在石油工業投資，多少削弱了飽受戰爭蹂躪的敘利亞經濟，引發惡性通膨猖獗，至少70%的人口生活貧困。

不過，敘利亞改朝換代讓西方國家陷入如何對待HTS的困境。HTS起源於凱達恐怖組織，HTS堅稱已放棄聖戰主義，但仍被控侵犯人權，聯合國和美英在內的幾個西方國家仍把HTS列為恐怖組織。

歐盟新任外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，如果敘利亞新領導階層採取「積極步驟」，建立一個兼容並蓄的政府，尊重婦女和少數族裔權利，歐盟應已準備好解除制裁。

卡拉斯說，「我們希望看到沒有極端主義，沒有激進行為」，又指HTS到目前為止在「說正確的話」，但歐盟將根據HTS的行為進行判斷，並指已派出一名資深外交官會晤HTS官員。

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