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強烈氣旋襲法國馬約特島 紅十字會逾200名志工恐失蹤

中央社日內瓦17日綜合外電報導
強烈氣旋奇多17日侵襲法國印度洋海外領土馬約特島，房屋遭毀壞。歐新社
強烈氣旋奇多17日侵襲法國印度洋海外領土馬約特島，房屋遭毀壞。歐新社

強烈氣旋「奇多」侵襲法國印度洋海外領土馬約特島後，紅十字會今天表示，擔憂島上逾200名志工恐怕已經失蹤。

法新社報導，「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC）於X平台發文說：「氣旋奇多（Chido）引發時速高達220公里的強風，重創法國海外領土馬約特島（Mayotte），恐怕有逾200名…志工失蹤。」

法國則宣布，遭強風重創的馬約特島將實施宵禁。法國內政部指出，宵禁將於當地晚間10時至凌晨4時實施，作為防止趁火打劫的安全措施。

強烈氣旋奇多肆虐馬約特島，恐造成數百人喪命，隨後橫掃了非洲莫三比克。莫國「國家風險與災害管理研究所」（National Institute of Risk and Disaster Management）今天宣布，這場天災造成至少34人死亡。

該單位指出，奇多15日侵襲該國德爾加杜角省（Cabo Delgado），造成當地28死，而南浦拉省（Nampula）和尼亞薩省（Niassa）各有3死。

據悉，奇多颳起的強風時速高達約260公里，並於24小時內降下約250毫米的大豪雨，據報另有319人因風災而受傷。

奇多昨天轉向馬拉威，預料今天將在辛巴威附近消散，不過辛巴威仍高度戒備，因奇多引發大雨。

強烈氣旋奇多16日侵襲非洲莫三比克德爾加杜角省（Cabo Delgado），人們...
強烈氣旋奇多16日侵襲非洲莫三比克德爾加杜角省（Cabo Delgado），人們站在被摧毀的建築物與連根拔起的樹木和廢墟中。路透

宵禁 內政部 印度

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