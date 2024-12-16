歐盟第15輪對俄制裁 首度納入亞太鏈接等中企及北韓高官

歐盟 今天通過第15輪對俄制裁，首度針對4家供應俄國 無人機和微電子零組件的中國企業進行全面性制裁，並針對北韓 派遣軍隊助俄侵略烏克蘭的行為，制裁北韓國防部長努光鐵、北韓人民軍副總參謀長金永福2名高階官員。

歐洲聯盟部長理事會（Council of the European Union）在今天外交部長會議上，通過對俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第15輪制裁方案，在新增的84個制裁對象中，首度納入直接供應俄國武器相關產品的中國企業。

其中包括4家中國企業供應俄軍用於侵烏的無人機和微電子零組件，以及1名中國人和2家企業涉及協助俄方規避歐盟先前的制裁。他們將被禁止旅行歐盟、凍結歐盟境內資產，以及禁止向歐盟金融機構籌資。

根據歐盟公報，中方遭制裁者包括登記在香港的亞太鏈接有限公司（Asia Pacific Links）負責人為俄籍，歐盟指其為俄烏戰爭以來最大的微電子零組件對俄供應商，產品用於組裝俄軍使用的海鷹（Orlan）無人機。

設在深圳的巨航航空科技（Juhang Aviation）和紅兔矢量實業（Redlepus TSK Vektor），以及廈門林巴賀航空發動機（Xiamen Limbach），也都提供俄軍長程攻擊性無人機的引擎等零件。

協助俄國規避制裁而遭歐盟抵制的中國對象還有設在河北的宏強機械（Shijiazhuang Hanqiang Technology），以及貿易商人李曉翠，她協助俄國軍工集團取得歐盟對俄禁運物資，旗下的寰宇智芯國際貿易公司（ARCLM）同受制裁。

歐盟並首度針對北韓派遣軍隊赴烏克蘭戰場協助俄軍一事，制裁2名北韓軍官，分別是北韓國防部長努光鐵（No Kwang Chol）、北韓人民軍副總參謀長金永福（Kim Yong Bok）2名高階官員。這次制裁名單也新增數十名俄國機構和個人因涉及攻擊基輔的兒童醫院、能源設施，以及軍火商、載運石油航商等。

針對規避歐盟制裁的行為，第15輪制裁新增52艘來自第3國的船隻，包括協助俄國石油匿名出口以逃避國際上對俄油設定價格上限制裁的「影子油輪」，以及協助俄國載運武器等。這將使遭歐盟制裁的船隻總數達79艘，他們在歐盟的靠港和物流等服務都將被禁止。

此外，延續上一輪制裁已涵蓋協助俄國規避歐盟對俄貿易制裁的第3國對象，這一次新增32家，包括20家俄企、7家在中國和香港登記的公司、2家塞爾維亞企業，以及印度、伊朗、阿拉伯聯合大公國（UAE）等各1家企業，他們與歐盟國家涉及軍工零組件和軍民兩用科技相關的貿易將被禁止。