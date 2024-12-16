安德魯王子捲入中國間諜疑雲 英首相重申英中須接觸

英國安德魯王子。路透

英國安德魯王子捲入中國間諜 疑雲，中國對英國安全構成的挑戰再度引發關注。英國首相施凱爾 今天首度就相關議題回應媒體提問時，重申與中國接觸往來的重要性，並對目前英中接觸往來的進展表示滿意。

施凱爾（Keir Starmer）今天訪問挪威、簽署能源合作協議，並在與挪威總理史鐸雷（Jonas Gahr Støre）會晤後舉行的聯合記者會回應提問表示，英方當然關切中國構成的挑戰，但英國政府的態度是必須與中國接觸往來，並在需要之處展開合作，例如氣候變遷議題；有必要且必須時，則提出挑戰，例如人權議題；以及在貿易領域進行競爭。

施凱爾重申與中國接觸往來的重要性，並指出雖然向中國提出挑戰是必要的，但保持接觸往來以提出挑戰，會比保持距離好。他並稱對目前英中之間的接觸往來及英方取得的進展感到「非常高興」。

他並提到11月中旬曾與中國國家主席習近平在20國集團（G20）巴西峰會舉行場邊會談。當時是自2018年以來，英中領導人再次面對面談話。施凱爾已向習近平提議明年在倫敦或北京舉行英中正式高階雙邊會談。

今年7月就任的工黨政府高階官員數次提及與中國建立「務實」關係、在經貿投資 領域發展合作以促進英國經濟成長的重要性。目前已知財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）將於明年初訪中，重啟2019年之後即停擺的英中經濟財金對話（EFD），近日則傳出能源大臣米勒班（Ed Miliband）可能明年第1季也會訪中。

封號為約克公爵（Duke of York）的安德魯王子（Prince Andrew）近日遭揭露曾與一名疑為間諜的中國商業夥伴十分親近，此人獲授權在中國代表王子接洽潛在投資客。這名在法庭文件代號為H6的中國人士去年遭當時的保守黨政府禁止入境。

英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）曾在政府內部簡報指出，H6為中共中央統戰部效力、在英中兩地掌握高階人脈，並在英國從事秘密活動。

有鑑於法庭提供的暫時匿名權，英國媒體不得揭露H6身分，但國會及輿論已出現強力要求公開H6身分的聲浪，下議院今天下午也將就中共中央統戰部在英國的活動對官員進行緊急質詢。

施凱爾今天在挪威也被問到何時施行原訂今年啟動的「外國影響力登記計畫」（FIRS）。施凱爾回應，工黨自上台即著手進行相關工作，很快就會公布最新進度。

FIRS與英國2023年版「國家安全法」（National Security Act）有關。在歷經數次延宕、各利害相關方角力與規範鬆綁後，FIRS原訂今年上半年實施。保守黨在今年國會大選競選期間主張將中國列入FIRS的「加強嚴管」等級，與俄羅斯、伊朗等國並列，但工黨在贏得大選並於7月上台後，以「措施未盡完善」等理由，宣布暫緩實施。不少意見認為，FIRS的暫緩實施與工黨政府顧忌北京有關。

針對英國王室的中國間諜疑雲，內政大臣古柏（Yvette Cooper）近日向媒體表示，英國將持續在國家安全採取強健立場，包括來自中國、對英國國家安全和經濟安全構成的挑戰；然而，英國也需要確保與中國維持經濟互動、經濟合作。她說，對中關係與策略十分複雜。