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日媒民調：石破茂內閣支持率30% 較上月減少1個百分點

中央社東京15日專電
日本每日新聞社與社會調查研究中心最新聯合民調顯示，首相石破茂內閣支持率為30%，比上個月民調減少1個百分點；不支持率為53%，比上個月民調增3個百分點。(路透)
日本每日新聞社與社會調查研究中心最新聯合民調顯示，首相石破茂內閣支持率為30%，比上個月民調減少1個百分點；不支持率為53%，比上個月民調增3個百分點。(路透)

日本每日新聞社與社會調查研究中心最新聯合民調顯示，首相石破茂內閣支持率為30%，比上個月民調減少1個百分點；不支持率為53%，比上個月民調增3個百分點。

這項聯合民調於本月14、15日實施。石破內閣10月1日上路，10月27日眾議院選舉石破所率領的執政黨自民黨大敗，未能取得過半席次，是1994年羽田孜內閣以來時隔30年出現「少數執政黨」內閣。

針對新的經濟對策在內，本年度（截至2025年3月底為止的財年）的補正（追加）預算案部分修正後，12日在眾議院院會進行表決，在執政聯盟自民、公明兩黨及在野黨日本維新會、國民民主黨等贊成多數的情況下表決通過，送交參議院審議。因執政黨在參議院擁過半席次，補正預算案可望在本期國會通過。

報導指出，有關本年度補正預算案，是時隔28年執政黨對在野黨做出讓步後才得以過關。

這項民調採以智慧型手機為對象實施「d-SURVEY」方式調查，使用日本電信公司NTT DOCOMO的d POINT CLUB會員為對象的問卷服務，針對全國18歲以上約7000萬人隨意抽出作為實施民調對象，獲2045人有效回答。

另外，日本共同社也於14、15日實施民調顯示，石破內閣支持率為36.5%，比上次民調減少3.5個百分點；不支持率為43.1%。

民調顯示，有關社群網站和影音網站對選舉的影響，認為「影響增大」及「某種程度算是影響增大」的民眾高達91.6%

有關政黨支持率，自民黨29.1%、立憲民主黨11.3%、日本維新會5.0%、國民民主黨12.6%、公明黨2.3%、令和新選組5.0%、共產黨2.7%、參政黨1.8%、日本保守黨2.1%、社民黨0.6%。無黨派人士為22.5%。

民調 日本 預算

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