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尹錫悅彈劾案通過後 韓國執政黨面臨分裂

中央社首爾14日專電
韓國國會議長禹元植(上中)宣布通過針對總統尹錫悅的彈劾動議。(新華社)
韓國國會議長禹元植(上中)宣布通過針對總統尹錫悅的彈劾動議。(新華社)

韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案，維持反對立場的執政黨國民力量內推測至少12人跑票，黨魁韓東勳也因公開支持彈劾被究責，國民力量在即將失去執政權的同時面臨分裂危機。

韓國國會今天以不記名方式進行彈劾案表決，結果為204票贊成、85票反對、3票棄權及8票無效，假設192名在野黨議員都投下贊成票，那麼至少有12位國民力量議員無視黨內統一立場，投下贊成票。

雖然韓東勳提出應以彈劾暫停尹錫悅作為總統的職權，國民力量今天在國會表決前的黨內會議仍決定維持反對彈劾的立場，院內代表權性東要求黨內議員配合投下反對票，「如果覺得有困難，那就該投棄權或無效票」。

韓聯社指出，12張贊成票扣除先前已公開立場的7名親韓派或反尹派國民力量議員，總共也只多出5票贊成，但親韓東勳派議員約有20多人，假設這5票都是親韓派，表示20多人中只有9人配合韓東勳的方針，可以看出韓東勳的影響力在黨內仍顯不足。

國民力量黨內也有意見要求韓東勳為這次彈劾案通過負責，但韓東勳反問「我有投票反對黨內意見嗎？我有發布緊急戒嚴嗎？」讓黨內對立氛圍更加升溫。目前已有2名被分類為親韓派的議員辭去黨內高層職務，但韓東勳向媒體表示「會繼續執行職務」，暗示不會請辭。

與彈劾前總統朴槿惠時相比，這次執政黨跑票議員並不算多。8年前朴槿惠彈劾表決時有1人缺席、234票贊成、56票反對、7票無效，考慮當時泛在野陣營有172席，執政黨128席中推估共有62人跑票。

專家認為，尹錫悅彈劾案雖通過，但執政黨跑票規模並不大，未來黨內方針走向還很難預料。但先前被視為下屆總統有力人選之一的韓東勳，在黨內權力制衡下，可能離參選之路更遠了一些。

但韓國是否會在明年就選出新任總統，還得看憲法法院對這次彈劾案的最終裁定結果。韓國憲法法院大法官目前僅有6人，國會必須再推薦3人交由代理總統韓悳洙任命，國會議長禹元植今天也在表決後表示，會盡快完成相關程序，媒體預期可能在本月的聽證會後上任。

韓國憲法法院由9位大法官組成，需要7名法官才能達到審理法定人數，但目前僅以6人體制運作。自10月17日3名大法官同時退任以來，憲法法院為了應急，決定6位大法官也可以進行審理，但彈劾案成立的裁定人數為6人，在目前情況下，需要所有大法官一致同意才能通過彈劾案。

憲法法院代理院長文炯培6日曾說，6人體制也能進行包括彈劾案在內的裁判辯論，但表示「要再討論看看是否也能做出裁定」。

加上朝野兩大黨新推薦的3位大法官人選，依過去判例等經驗來看，將審理尹錫悅彈劾案的9人中包含4名進步派、2名溫和派、3名保守派，分布相對平均。

司法界部分意見認為大法官應會根據憲法、法律及事實關係做出裁決，而不會考慮個人傾向；也有意見認為他們可能為減少裁決後的社會混亂狀況，將盡量做出一致決定。

彈劾 大法官 尹錫悅

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