首映爭睹巨星粉絲遭踩死 印度影帝被捕

近日印度發生一起民眾踩踏導致死亡事故。在一場深夜電影首映會上，大批影迷為了爭睹印度影帝阿魯阿瓊的風采，混亂中發生推擠踐踏，導致一對母子1死1重傷。阿瓊13日因此被捕入獄。（取材自Instagram）

印度 影帝阿魯阿瓊（Allu Arjun）日前現身電影首映會，大批影迷為爭睹巨星風采聚在戲院門外，混亂中發生推擠踐踏，導致一對母子一死一重傷；印媒報導，阿魯阿瓊13日因涉犯3項罪名被捕，其中包括使用危險武器或手段造成傷害。

綜合媒體報導，這起踩踏致死憾事發生在本月4日，地點是印度南部大城海德拉巴，一群粉絲聚集在當地一家劇院上映阿魯阿瓊主演新片「普什帕2：規則」（Pushpa 2: The Rule，暫譯）的戲院外，想爭睹親臨放映會阿瓊的風采；然而當阿瓊在保鑣陪伴下現身時，現場秩序徹底失控，激動的人群中發生了踩踏事件，一位名叫雷瓦蒂（Revathi）的35歲婦女因此死亡，而她9歲的兒子也在混亂中身受重傷，目前仍在接受治療。

死者家屬事後提告阿瓊及其保鑣以及電影院 管理階層，警方則透露，除阿瓊外，另有7人也已因涉案被捕；當據悉，當警察上門抓人時，阿瓊拿著裝著咖啡 的馬克杯與員警交談。

媒體指出，阿瓊承諾提供死者家屬250萬盧比（約2.9美元）的賠償金，並承諾將支付死者兒子後續的醫療費用。

42歲的阿瓊出身演藝世家，在印度南部極具人氣，他主演的「普什帕﹁系列電影不但是賣座強片，他本人還憑該系列電影首部曲「普什帕：崛起」（Pushpa: The Rise，暫譯）成為印度國家電影獎影帝。