法國新總理 馬克宏為何選了貝胡？

法國總統馬克宏13日任命民主運動黨主席貝胡為新總理。（歐新社）

法國總統馬克宏 13日任命民主運動黨主席貝胡（Francois Bayrou）為新總理，接替遭國民議會彈劾 而辭職的巴尼耶。

馬克宏為何選擇貝胡接任總理？法國政壇有何反應？貝胡面臨哪些挑戰？

為何選擇貝胡？

法國輿論認為，馬克宏選擇貝胡出任總理有三大重要原因。

第一，「中間派」身份。貝胡2007年創立中間派政黨民主運動黨並擔任主席。執政黨聯盟自身在國民議會的議席數不佔優勢，貝胡的「中間派」身份可以爭取來自左翼、右翼和極右翼不同反對派政黨的支持，在議會遭到不信任提案彈劾的可能性相對小。

第二，從政經驗豐富。1986年，貝胡首次當選國民議會議員，1993年至1997年出任國民教育部長，2014年當選波城市長，連任至今。在馬克宏首個總統任期內，貝胡曾短暫擔任過法國司法部長。2020年，他被馬克宏任命為規劃事務高級專員，負責為國家重大問題提供決策參考。

第三，堅定支持馬克宏。2017年，貝胡宣布放棄參選法國總統，與馬克宏結成聯盟，全力支持馬克宏競選總統。2022年，在馬克宏爭取總統連任的過程中，貝胡率領民主運動黨繼續與執政黨結盟。法國政治僵局下，馬克宏需要一位堅定的支持者來率領政府繼續推進各項改革。

法國政壇有何反應？

馬克宏任命貝胡為總理的消息公布後，法國政壇出現了多種聲音。

法國執政黨復興黨秘書長阿塔爾在社交媒體上表示了對任命的支持，他認為貝胡具有捍衛共同利益的品質，能夠「建立法國人所期望的穩定態勢」。

極右翼國民聯盟主席巴爾代拉表示，不會馬上在國民議會對貝胡進行不信任彈劾。但該黨的國民議會黨團主席瑪麗娜·勒龐則在社交媒體上說，貝胡如果和前任巴尼耶一樣不肯聽取極右翼在財政預算 上的意見，那結果只能「導致死局和失敗」。

右翼共和黨國民議會黨團主席沃基耶表示，在貝胡提出具體的施政建議之前，該黨不會立刻對其表示支持。該黨將在當天下午召開會議，研究對貝胡的立場。

左翼聯盟則表示強烈反對。其中，極左翼政黨「不屈的法蘭西」國民議會黨團主席帕諾說，該黨將馬上在國民議會提交對總理的不信任動議。左翼社會黨在一份新聞稿中表示，該黨成員不會「加入」貝胡領導的政府，同時警告貝胡不要像其前任一樣動用法國憲法相關機制，不經國民議會投票而「強行」通過草案，否則仍然會被彈劾。

貝胡面臨哪些挑戰？

法國專家和媒體認為，貝胡眼下面臨兩大難題。

一是在短時間內通過和其他反對派政黨的溝通，搭建一個短時間內不會被彈劾的政府。巴尼耶政府由執政黨和右翼共和黨人組成，這兩個黨的議席數總和在國民議會沒有過半，而左翼聯盟和極右翼為主的反對派只要聯手，就能超過半數議席，從而通過議會投票彈劾總理。

馬克宏此前表示，新總理將先和各黨派進行談判，在能夠達成一個「不被彈劾」的協議基礎上，再進行組閣。但是面對左翼聯盟的明確反對，加之執政黨要和極右翼保持距離，貝胡將如何團結反對黨有待觀察。

二是法國急需出台2025年度財政預算。隨著巴尼耶政府下台，2025年度財政預算草案被擱置，因此看守內閣會議本周就2025年度財政預算提出一份「特別法」草案，以防止政府陷入停擺。據悉，該草案將於下周提交議會審議。如果議會能夠通過「特別法」，或為貝胡推動新的2025財政年度預算爭取更多時間。