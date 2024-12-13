我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前眾院議長、84歲裴洛西訪盧森堡 受傷住院

道指連跌7交易日 創2020年來最長紀錄

專家之眼╱前瞻思考南韓政局後續效應

張競╱中華戰略學會資深研究員
南韓首爾抗議者戴著尹錫悅面具，手握象徵性的監獄鐵窗。（路透）
南韓首爾抗議者戴著尹錫悅面具，手握象徵性的監獄鐵窗。（路透）

12月3日夜間南韓總統尹錫悅發動烏龍政變雖然很快狼狽落幕，但後續南韓政壇以及民間社會後續效應才正在逐漸浮現。特別是在野黨透過政治報復與司法追訴兩個主軸，針對尹錫悅展開猛烈政治攻勢；而南韓社會透過罷工、罷市與學生街頭示威等政治運動，在諸多層面上將對南韓政局產生短期與長期影響。

誠然就此次政治風潮來說，有些僅會產生短期聲勢效應，但有些卻會衝擊經濟、商貿與社會運作架構，造成持續性深遠影響。首先就整體朝鮮半島安全形勢與基本架構來說，顯然平壤並未見獵心喜，更明確表達無意趁亂從中取利。

同樣美國由副國務卿坎貝爾出面，痛斥尹錫悅衝動冒進挑起政治動盪，立場態度毫不含糊極度明顯；再加上北京相當克制，在面對南韓內部政治情勢上，發言相當謹慎，東京亦是保持低調，未曾指三道四，最多發表些外交辭令與官樣文章來應對情勢。

因此整體說來，儘管南韓政局如此不穩，但倒還不至於在安全情勢與權力架構產生顛覆效應，失控外溢擴散讓整個朝鮮半島與東北亞穩定情勢受到影響；但這也是為何到目前為止，南韓政局發展如此嚴重，朝野對抗尖銳無比，但卻仍然能夠維持其為茶壺內風暴之原因所在。

許多政治觀察家與媒體評論者基本上都認為，假若尹錫悅仍然戀棧其總統大位，恐怕整個政爭難以善了，只會讓南韓朝野政治鬥爭繼續爛戲拖棚。但是吾人卻必須思考，就算尹錫悅因此去職，南韓政治態勢與社會不安能否立即終止，馬上恢復穩定，人心是否能夠順利安定，繼任人選會不會引發另番政治陣痛，讓南韓政局愈搞愈糟，這其中充滿各種變數。

為何尹錫悅到目前為止，儘管態勢逐漸轉為惡劣，卻仍然拒絕離職並且態度強硬對抗在野黨？特別是目前已有跡象顯示，執政黨議員倒戈恐怕不是空穴來風，再度發起罷免與彈劾行動，甚至嚴重到司法起訴，絕對不是紙上談兵，而是具體存在之政治發展趨勢。

假若尹錫悅能夠逃過政治報復，繼續留在總統職位，就其威望如此破產，恐怕是難以主導未來政策；換言之，南韓政治運作必然是引擎空轉，直到其任期結束。而且其在總統職位，雖可暫時免於司法追訴，但必然會繼續頑抗，各種鬥爭招式必然層出不窮，未來政局更是難以安定，因此這就是在野黨不斷呼籲，與其長痛毋寧短痛，必須以壯士斷腕決心，儘速讓尹錫悅下臺，才能夠重新整理政局，讓社會回復正常秩序，經濟恢復運作動能。

再將眼光移轉到經貿與金融層面，南韓政局動盪不免都會在短期內衝擊金融資本市場，但此種負面消息面畢竟不會持續太久，到頭來還是會回歸到基本盤。但若是政爭不止，情勢惡化不能止血，停損點繼續推遲，就有可能對基本架構產生不利影響，此因經濟生產與商貿運作還是會受到政治穩定影響，政治風潮持續日久，社會不安都將讓南韓經濟與商貿競爭力失分。

最後就要思考，假若尹錫悅真是離職，繼任人選到目前看來並未浮現，而未來是否能夠順利出線，接掌政治大權迅速安定政局並讓南韓社會恢復秩序，其中還是充滿各種變數。在沒有明確接任對象前提下，亦讓尹錫悅獲得繼續頑抗希望保持總統大位掙扎本錢。

從南韓總統尹錫悅此次盲動冒進宣布戒嚴，但又被迫叫停案例，吾人就應領悟到，執政者任何希望藉由與在野黨衝突對抗，以便獲得政治利益之策略，必然都要冒著可能造成政治權力真空與政策中斷之風險。施政必須講求人和才能政通，確實是千古不移正道，但是反觀臺灣政壇，朝野對立鬥爭狀況，對比南韓恐怕亦是五十步笑百步。歷史巨輪不斷前進，但人性本質還是依然故我！

南韓 尹錫悅 破產

上一則

軍事部落客：俄軍續推進 距烏東戰略城市僅1.5公里

下一則

法國新總理 馬克宏為何選了貝胡？

延伸閱讀

南韓第3位高階指揮官被捕 檢方宣布逮捕首都防衛司令官李鎮雨

南韓第3位高階指揮官被捕 檢方宣布逮捕首都防衛司令官李鎮雨
尹錫悅遭爆上班愛遲到 尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

尹錫悅遭爆上班愛遲到 尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天
韓股連四天上漲 有望收復尹錫悅戒嚴未果引發的跌幅

韓股連四天上漲 有望收復尹錫悅戒嚴未果引發的跌幅
尹錫悅堅不下台 衛報社論：他不是跛腳鴨而是死鴨

尹錫悅堅不下台 衛報社論：他不是跛腳鴨而是死鴨

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00
敘利亞叛軍7日逼近鄰近首都大馬士革的要城荷姆斯。(路透)

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

2024-12-07 11:56

超人氣

更多 >
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪
行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力
張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感