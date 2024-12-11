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以色列近30猶太公民當間諜被捕 伊朗數十年最大滲透

中央社特拉維夫11日綜合外電報導

4位安全消息人士透露，以色列逮捕猶太人為主的近30位公民，他們疑似在9個秘密小組中為伊朗從事間諜活動，引發恐慌。消息人士強調這是伊朗數十年來最大規模滲透行動。

路透報導，情治單位「以色列國家安全局」（Shin Bet）表示，遭控的這些小組沒有達成的目標包括暗殺一名以色列核子科學家和多位退役軍官，其中一個小組則對軍事基地和防空系統展開情蒐。

以色列國家安全局與警方上週指出，一個父子檔小組傳遞以軍行動詳情，內容包括以軍在他們居住的戈蘭高地（Golan Heights）的行動。

4名現役與退役軍方和安全官員說，過去兩年伊朗情報人員多次嘗試用金錢吸收以色列平民蒐集情報和進行攻擊，當局因而展開逮捕行動。

對於有驚人數量的猶太公民，在知情的情況下，仍同意替伊朗從事不利於以色列的情蒐或謀劃行刺和襲擊，曾任以色列國家安全局高階官員的班哈南（Shalom Ben Hanan）表示：「這種現象極不尋常。」

警方與以色列國家安全局表示，至少兩嫌是極端正統派（Ultra-Orthodox）社群出身。

根據消息人士、法庭紀錄和官方聲明，不同於數十年前伊朗吸收知名商人與前內閣首長從事間諜行動，如今的疑似間諜多為社會邊緣人，包括多位新移民、一名軍中逃兵，還有一位遭到定罪的性犯罪者。

以色列 伊朗 間諜

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