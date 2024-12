敘利亞國營電視台：巴席爾獲任命為過渡政府領導人

敘利亞 國營媒體今天報導,目前掌控首都大馬士革 (Damascus)的反抗軍「沙姆解放組織」已任命巴席爾為過渡政府領導人,過渡政府將運作至明年3月1日。

法新社報導,國家電視台的Telegram帳號引述巴席爾(Mohammed al-Bashir)發布的聲明稱,「總指揮部指派我們負責管理過渡政府,至明年3月1日止」,並稱巴席爾為「新任敘利亞總理」。

Syrian rebel commander Abu Mohammed al-Golani has named Mohammed Al Bashir the head of the Syrian transitional authority.



Details: https://t.co/PSRqSHyMd4#ARYNews pic.twitter.com/0Xr0RA5qWn