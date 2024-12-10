我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加Malibu野火 大學停課公路關閉強制撤離

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

南韓特戰司令官：尹錫悅曾下令破門將議員拉出國會

中央社首爾10日專電
南韓抗爭群眾在道路上，擺放將尹錫悅關入監牢的示意雕像。（美聯社）
南韓抗爭群眾在道路上，擺放將尹錫悅關入監牢的示意雕像。（美聯社）

南韓總統尹錫悅戒嚴事件持續發酵，陸軍特戰司令官郭種根今天接受國會質詢時表示當時曾收到尹錫悅指示，要求部隊破門進入國會拉走議員，好讓表決人數不達門檻。

郭種根今天在國會國防委員會答詢時作以上表示，他稱發布緊急戒嚴後，尹錫悅透過有防止監聽功能的電話向他下達指示，「現在好像還沒達到表決的法定人數，趕快破門進去，把裡面的人拉出來」。

郭種根表示當時聽到指示後很煩惱該如何進行，所以曾與現場指揮官討論過「是該發射空包彈後進去，還是要斷電讓表決無法進行」，但現場指揮官表示無法進行，「我也認同這樣的判斷」；他補充，考慮到闖入的隊員可能犯法，強制進入可能造成太多人員受傷等，認為這項指示並不合理，所以指示隊員停在當時位置，不要再往內前進。

陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團指揮官金炫兌（Kim Hyun-tae，音譯）也稱當時確實向司令官表示「再勉強下去會很危險」，並表示郭種根回覆「知道了，不要做」。

對於「是否向尹錫悅報告當時措施」的提問，郭種根表示他並未向尹錫悅報告，僅在撤退時向當時的國防部長金龍顯說明現場狀況、表示部隊將撤退。

郭種根6日曾表示宣布戒嚴當時曾與尹錫悅通過1次電話，今天坦承當時通話了2次，第1次是尹錫悅詢問部隊位置，他回答「正在向國會移動」，但對第2次通話，他表示「能透露的內容有限」。

尹錫悅 戒嚴 國防部

上一則

因跌倒所致腦出血引流排出 巴西總統魯拉術後情況穩定

下一則

俄軍絞肉機戰術攻城掠地 前線烏軍無奈嘆：輸給砲灰

延伸閱讀

南韓執政黨提「尹錫悅最快明年2月辭職」方案 在野黨批荒謬

南韓執政黨提「尹錫悅最快明年2月辭職」方案 在野黨批荒謬
南韓國會出招 通過叛亂特別起訴法 將任命常設特檢辦尹錫悅

南韓國會出招 通過叛亂特別起訴法 將任命常設特檢辦尹錫悅
尹錫悅遭限制出境 南韓現任總統首例 警察廳長也遭境管

尹錫悅遭限制出境 南韓現任總統首例 警察廳長也遭境管
尹錫悅戒嚴風波 日媒：南韓總理將會見美大使說明對策

尹錫悅戒嚴風波 日媒：南韓總理將會見美大使說明對策

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人