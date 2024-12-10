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因跌倒所致腦出血引流排出 巴西總統魯拉術後情況穩定

中央社聖保羅10日綜合外電報導
巴西總統魯拉今年10月在家中跌倒以致腦出血，據巴西政府今天發布的醫療紀錄，魯拉在聖保羅接受手術，將腦部的積血引流排出。路透
巴西總統魯拉今年10月在家中跌倒以致腦出血，據巴西政府今天發布的醫療紀錄，魯拉在聖保羅接受手術，將腦部的積血引流排出。路透

巴西總統魯拉今年10月在家中跌倒以致腦出血，據巴西政府今天發布的醫療紀錄，魯拉在聖保羅接受手術，將腦部的積血引流排出。

路透報導，醫療紀錄指出，手術成功，79歲的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）「情況良好」，並由加護病房的醫護密切監控。醫療團隊將在當地時間今天上午9時召開記者會，說明詳細情況。

魯拉因頭痛而於9日晚間在首都巴西利亞（Brasilia）接受核磁共振（MRI）掃描，發現顱內出血，隨即轉往「敘利亞黎巴嫩醫院」（Syrian-Lebanese Hospital）聖保羅（Sao Paulo）分院動手術。

魯拉今年10月在家中跌倒造成輕微腦出血和後腦創傷需要縫合，今年11月初的檢查顯示情況穩定，而且魯拉仍行動自如，近期曾造訪烏拉圭討論南方共同市場（Mercosur）的經貿協議。

法新社報導，根據魯拉的IG帳號發布的院方聲明，9日晚上的「手術一切順利，未出現併發症」，而且魯拉在加護病房「情況良好，密切監控中」。

院方表示，魯拉的腦出血與今年10月19日的跌倒有關，當時他在首都巴西利亞的總統官邸浴室跌倒，並且縫了好幾針。

魯拉9日晚間「因感到頭痛不適而接受影像檢查」，發現顱內出血。之後，他從「敘利亞－黎巴嫩醫院」巴西利亞分院「轉至聖保羅分院，他在那裡接受顱骨穿孔術，將腦部的積血引流排出」。

醫療團隊預定今天召開記者會說明最新情況。

巴西 敘利亞 黎巴嫩

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