我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑似槍殺聯合健保CEO男子 在賓州被捕

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

NHK民調：石破內閣支持率與不支持率同為38%

中央社東京9日專電
日本首相石破茂。(路透)
日本首相石破茂。(路透)

日本放送協會（NHK）最新民調顯示，日本首相石破茂內閣的支持率是38%，比上次於11月所做的民調結果減少3個百分點；不支持率也是38%，比上次民調增1個百分點。

NHK民調顯示，民眾被問及支持石破內閣的理由，回答「人品值得信賴」者占33%、「似乎較其他內閣好」者占30%、「因為是自己所支持的政黨的內閣」者占18%。

民眾被問及不支持石破內閣的理由，回答「對政策無法期待」者占34%、「無執行力」者占24%、「人品不值得信賴」者占13%。

日本政府11月彙整出新的經濟對策，內容涵蓋重啟對電費、瓦斯費的補助、對住民稅非課稅戶給予補助金等。

民眾被問及對該新經濟對策的效果是否有所期待時，回答「很期待」者占9%、「還算有期待」者占35%、「不太期待」者占37%、「毫不期待」者占16%。

民眾被問及有關政治資金規正法的修法等，政治改革的討論是否應該在今年內得出結論，回答「應該」者占31%、「不拘泥於今年內，但應討論」者占61%。

目前日本各政黨對於來自企業和團體的獻金看法不同，這是修法的爭議點之一。民眾被問及企業和團體的獻金應如何處理時，回答「應維持」者占34%、「應禁止」者占51%、「不清楚及未作答」者占16%。

民眾被問及是否認為今後選舉時，社群網站或影音平台等所造成的影響會增大時，回答「影響會大增」者占45%、「某種程度會增大」者占39%、「不太會增大」者占7%、「完全不會增大」者占2%。

民眾被問及是否憂心選舉期間，透過社群網站真假難辨的資訊或毀謗、中傷會擴散，回答「很憂心」者占37%、「某種程度憂心」者占35%、「不太會憂心」者占14%、「毫不憂心」者占6%。

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴未果並且躲過彈劾，政局持續混亂。NHK民調顯示，日本民眾被問及是否憂心這對日韓關係造成影響，回答「非常憂心」者占26%、「某種程度憂心」者占40%、「不太憂心」者占18%、「毫不憂心」者占7%。

NHK也公布12月日本各政黨的支持率。執政黨自民黨28.7%、最大在野黨立憲民主黨8.7%、日本維新會3.4%、公明黨2.5%、國民民主黨7.9%、共產黨2.7%、令和新選組1.6%、參政黨0.5%、日本保守黨0.7%、社民黨0.9%。回答沒特別支持的政黨者占35.6%。

NHK於12月6日至8日針對全國18歲以上的民眾透過手機、市話等，以隨機跳號（random-digit-dial, RDD）方式實施民調。調查對象2816人，獲得1224人作答。

日本 民調 社群網站

上一則

海地黑幫老大懷疑巫術害死小孩 下令屠殺至少184人

延伸閱讀

日相石破茂擬出訪東南亞 暫難訪韓

日相石破茂擬出訪東南亞 暫難訪韓
石破茂強調中日直接對話 日外相希望盡快訪問中國

石破茂強調中日直接對話 日外相希望盡快訪問中國
日首相石破茂發生車禍 與維安前車「擦撞」傷勢狀況曝光

日首相石破茂發生車禍 與維安前車「擦撞」傷勢狀況曝光
石破茂：願與中國進行各層面溝通 在可合作的領域合作

石破茂：願與中國進行各層面溝通 在可合作的領域合作

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
敘利亞叛軍7日逼近鄰近首都大馬士革的要城荷姆斯。(路透)

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

2024-12-07 11:56

超人氣

更多 >
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎