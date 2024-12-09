NHK民調：石破內閣支持率與不支持率同為38%

日本首相石破茂。(路透)

日本 放送協會（NHK）最新民調 顯示，日本首相石破茂內閣的支持率是38%，比上次於11月所做的民調結果減少3個百分點；不支持率也是38%，比上次民調增1個百分點。

NHK民調顯示，民眾被問及支持石破內閣的理由，回答「人品值得信賴」者占33%、「似乎較其他內閣好」者占30%、「因為是自己所支持的政黨的內閣」者占18%。

民眾被問及不支持石破內閣的理由，回答「對政策無法期待」者占34%、「無執行力」者占24%、「人品不值得信賴」者占13%。

日本政府11月彙整出新的經濟對策，內容涵蓋重啟對電費、瓦斯費的補助、對住民稅非課稅戶給予補助金等。

民眾被問及對該新經濟對策的效果是否有所期待時，回答「很期待」者占9%、「還算有期待」者占35%、「不太期待」者占37%、「毫不期待」者占16%。

民眾被問及有關政治資金規正法的修法等，政治改革的討論是否應該在今年內得出結論，回答「應該」者占31%、「不拘泥於今年內，但應討論」者占61%。

目前日本各政黨對於來自企業和團體的獻金看法不同，這是修法的爭議點之一。民眾被問及企業和團體的獻金應如何處理時，回答「應維持」者占34%、「應禁止」者占51%、「不清楚及未作答」者占16%。

民眾被問及是否認為今後選舉時，社群網站 或影音平台等所造成的影響會增大時，回答「影響會大增」者占45%、「某種程度會增大」者占39%、「不太會增大」者占7%、「完全不會增大」者占2%。

民眾被問及是否憂心選舉期間，透過社群網站真假難辨的資訊或毀謗、中傷會擴散，回答「很憂心」者占37%、「某種程度憂心」者占35%、「不太會憂心」者占14%、「毫不憂心」者占6%。

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴未果並且躲過彈劾，政局持續混亂。NHK民調顯示，日本民眾被問及是否憂心這對日韓關係造成影響，回答「非常憂心」者占26%、「某種程度憂心」者占40%、「不太憂心」者占18%、「毫不憂心」者占7%。

NHK也公布12月日本各政黨的支持率。執政黨自民黨28.7%、最大在野黨立憲民主黨8.7%、日本維新會3.4%、公明黨2.5%、國民民主黨7.9%、共產黨2.7%、令和新選組1.6%、參政黨0.5%、日本保守黨0.7%、社民黨0.9%。回答沒特別支持的政黨者占35.6%。

NHK於12月6日至8日針對全國18歲以上的民眾透過手機、市話等，以隨機跳號（random-digit-dial, RDD）方式實施民調。調查對象2816人，獲得1224人作答。