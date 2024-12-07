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因應俄國威脅 加拿大加強北極軍事外交部署

中央社渥太華6日綜合外電報導
加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）。（歐新社）
加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）。（歐新社）

加拿大今天新發布的「加拿大北極外交政策」指出，加國將加強在北極的軍事和外交部署，以因應俄羅斯和其他國家試圖在此尋求立足點的威脅。

法新社報導，加拿大政府計畫部署新的巡邏艦、驅逐艦、破冰船、能於冰層下作業的潛水艇，以及更多的飛機與無人機。

渥太華當局將與美國合作，對北美洲防禦系統進行現代化，包括以新的海上感測器和衛星監視北方航道。

「加拿大北極外交政策」（Canada's Arctic Foreign Policy）指出，渥太華當局多年來一直尋求與其他國家合作管理北極地區，並使當地免受軍事競爭影響。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在記者會中表示：「然而，防止衝突的護欄正承受越來越大的壓力。北極已不再是低度緊張地區。」她將這歸咎於俄羅斯的野心和日益加劇的地緣政治競爭。

趙美蘭說，俄國還在極北地區與中國合作，而中國自身也尋求對北極治理有更大的影響力。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）指出，加拿大的新政策主張加強軍力，並深化與盟國的合作，採取的措施包括與北歐國家進行更多聯合軍事演習。因近期芬蘭和瑞典加入，北歐五國皆已是北大西洋公約組織（NATO）成員。

這份概述加拿大轉變的報告中強調，俄國近期在北美空域邊陲的活動增加，並說俄國在北極進行的武器測試，以及部署有能力攻擊北美與歐洲的飛彈系統，「令人深感不安」。

加拿大 俄國 俄羅斯

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