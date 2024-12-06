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俄羅斯空襲至少11人喪生 澤倫斯基批普亭無意終止戰爭

中央社基輔6日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天就2次空襲造成至少11人喪生，打臉俄羅斯和總統蒲亭（Vladimir Putin），稱其根本無意達成協議終止俄烏戰爭。

法新社報導，莫斯科加重對烏克蘭攻擊和冬季來臨之際，澤倫斯基表示，這些攻擊顯示俄羅斯並無意達成協議終止將近3年的戰爭。

烏克蘭官員說，俄羅斯2次空襲烏克蘭，在南部的札波羅熱市（Zaporizhzhia）造成9人死亡，在中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）奪走2人性命。

澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram發文指出，俄羅斯在這場戰爭期間發動這樣的攻擊，表明蒲亭不要真正的和平。

他說：「只有透過武力，我們才能反抗。只有透過武力才能建立真正的和平。」

札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，這些攻擊也造成19人受傷，至少包括2名兒童在內。

另外，在克利福洛市的空襲中，有16人受傷，其中有1名兒童。

烏克蘭高階官員指出，澤倫斯基週末準備前往巴黎，參與巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）重新開放典禮，他希望在當地與美國總統當選人川普會談。

川普矢言就任總統24小時內終結俄烏戰爭，但迄今尚未說明如何達成。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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