我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業報告無礙降息 史指那指再創新高 連續3周上揚

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

尹錫悅與2高中校友謀劃戒嚴 母校理事長怒批可恥

中央社東京6日專電

南韓總統尹錫悅和2名高中校友、國防部長金龍顯和行政安全部長李祥敏共同謀劃緊急戒嚴令，3人都畢業於首爾市的沖岩高中，學校因此收到大批投訴。學校理事長5日在臉書憤怒發文表示，「想把他們選為可恥的畢業生100萬次。」

尹錫悅以「反國家勢力」與蓄意阻撓的政治對手構成威脅為由，於3日深夜宣布實施緊急戒嚴令，但未明確說明遭遇哪些威脅。約6小時後，國會表決推翻戒嚴令，尹錫悅被迫收回成命。

尹錫悅、金龍顯、李祥敏目前都因為涉及內亂罪被控告，南韓警察廳國家偵查本部展開相關調查。其中，中央地方檢察廳對金龍顯祭出旅行禁令。

共同社報導，比尹錫悅高一屆的金龍顯被認為是提議戒嚴的關鍵人物，在被提拔為國防部長之前，他曾擔任總統警衛廳廳長。尹錫悅參選總統之後，他主責外交和安全政策，被韓國媒體形容為「護衛武士」，深受尹錫悅信賴。

負責監管警察的李祥敏則是尹錫悅的高中學弟，比他小4屆。根據報導，他在戒嚴令發布前約4小時曾與金龍顯通話，因此被懷疑參與發動戒嚴。

由於相關人士都畢業於沖岩高中，這次戒嚴也被南韓媒體冠以「沖岩高中家族的親衛政變」。

沖岩高中理事長尹明和（音譯）5日在臉書發文表示，「沖岩高的教務室整天不斷湧入抗議電話，還有路人對我們的校車司機惡意挑釁。」

她表示，「我想要將尹錫悅和金龍顯選為可恥校友100萬次。有人發起請願，要求學校改名。（他們）不僅讓國家名譽受損，還讓學校名譽受損。」

南韓國會將於7日召開全體會議，就尹錫悅彈劾案表決，若獲得2/3（300席中的200席）以上贊成即可通過。彈劾案通過後，總統職務將會暫停，由憲法法院在180天內判定彈劾是否合法。如果9名法官中有6人判定合法，彈劾將會正式成立，總統將失去職務，需要在60天內舉行總統選舉。彈劾案在國會通過後，總統職務將由現任總理韓悳洙暫代。

尹錫悅 戒嚴 彈劾

上一則

獲最多票總統候選人疑俄國支持 羅馬尼亞憲法法院判決重選

延伸閱讀

尹錫悅「可割可棄」但不可彈劾？南韓執政黨有小小心機

尹錫悅「可割可棄」但不可彈劾？南韓執政黨有小小心機
尹錫悅戒嚴掀政治危機 南韓諾貝爾文學獎得主韓江感震驚

尹錫悅戒嚴掀政治危機 南韓諾貝爾文學獎得主韓江感震驚
一時衝動或只是想警告在野黨？尹錫悅宣布戒嚴疑問多

一時衝動或只是想警告在野黨？尹錫悅宣布戒嚴疑問多
南韓情報高官曝戒嚴當晚內幕 尹錫悅下令搜捕政要「全抓進來收拾掉」

南韓情報高官曝戒嚴當晚內幕 尹錫悅下令搜捕政要「全抓進來收拾掉」

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

2024-12-01 01:30

超人氣

更多 >
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情
節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備
這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊