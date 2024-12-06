尹錫悅與2高中校友謀劃戒嚴 母校理事長怒批可恥

南韓總統尹錫悅 和2名高中校友、國防部長金龍顯和行政安全部長李祥敏共同謀劃緊急戒嚴 令，3人都畢業於首爾市的沖岩高中，學校因此收到大批投訴。學校理事長5日在臉書憤怒發文表示，「想把他們選為可恥的畢業生100萬次。」

尹錫悅以「反國家勢力」與蓄意阻撓的政治對手構成威脅為由，於3日深夜宣布實施緊急戒嚴令，但未明確說明遭遇哪些威脅。約6小時後，國會表決推翻戒嚴令，尹錫悅被迫收回成命。

尹錫悅、金龍顯、李祥敏目前都因為涉及內亂罪被控告，南韓警察廳國家偵查本部展開相關調查。其中，中央地方檢察廳對金龍顯祭出旅行禁令。

共同社報導，比尹錫悅高一屆的金龍顯被認為是提議戒嚴的關鍵人物，在被提拔為國防部長之前，他曾擔任總統警衛廳廳長。尹錫悅參選總統之後，他主責外交和安全政策，被韓國媒體形容為「護衛武士」，深受尹錫悅信賴。

負責監管警察的李祥敏則是尹錫悅的高中學弟，比他小4屆。根據報導，他在戒嚴令發布前約4小時曾與金龍顯通話，因此被懷疑參與發動戒嚴。

由於相關人士都畢業於沖岩高中，這次戒嚴也被南韓媒體冠以「沖岩高中家族的親衛政變」。

沖岩高中理事長尹明和（音譯）5日在臉書發文表示，「沖岩高的教務室整天不斷湧入抗議電話，還有路人對我們的校車司機惡意挑釁。」

她表示，「我想要將尹錫悅和金龍顯選為可恥校友100萬次。有人發起請願，要求學校改名。（他們）不僅讓國家名譽受損，還讓學校名譽受損。」

南韓國會將於7日召開全體會議，就尹錫悅彈劾 案表決，若獲得2/3（300席中的200席）以上贊成即可通過。彈劾案通過後，總統職務將會暫停，由憲法法院在180天內判定彈劾是否合法。如果9名法官中有6人判定合法，彈劾將會正式成立，總統將失去職務，需要在60天內舉行總統選舉。彈劾案在國會通過後，總統職務將由現任總理韓悳洙暫代。