我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業報告無礙降息 史指那指再創新高 連續3周上揚

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

尹錫悅「可割可棄」但不可彈劾？南韓執政黨有小小心機

編譯季晶晶／綜合外電
南韓抗議民眾要求尹錫悅辭職下台。路透
南韓抗議民眾要求尹錫悅辭職下台。路透

南韓總統尹錫悅眾叛親離，他所屬保守政黨國民力量黨的成員則陷入一個兩難處境：如何與千夫所指的尹錫悅保持距離，但又不能讓政治對手藉此得分太多。

國民力量黨試圖擋下尹錫悅彈劾案，但要求他退黨，以達成上述目標。尹錫悅本周稍早宣布戒嚴令，舉國嘩然，在野黨已經提案彈劾他。

國民力量黨黨魁韓東勳周四表示，他譴責尹錫悅違憲的戒嚴令，但身為保守派政治人物的他必須考慮到支持者：「作為黨的領導人，我將努力確保議會不會通過這次彈劾案，以防止亂局對人民和支持者造成傷害。」

控制議會過半席次的在野黨共同民主黨，只需獲得國民力量黨（在議會擁有108席）8人倒戈支持，彈劾案就能過關。南韓媒體東亞日報周五報導，國民力量黨至少有五名議員仍未做出決定。

對許多執政黨議員來說，如果明年提前投票，情勢可能對他們不利。尹錫悅雖不受歡迎，但支持彈劾讓他現在下台，只會助長共同民主黨、與韓東勳競爭總統大位的主要對手李在明的聲勢。

但此事還有最新發展：韓東勳在周五的黨內會議上表示，他掌握可靠證據能證實，尹錫悅在宣布戒嚴黨晚下令逮捕主要政界人士。他說，尹錫悅應迅速停職，繼續留在任上可能置國家人民於危險之中。他的立場轉變將讓彈劾案較可能過關。

首爾明知大學政治學教授Shin Yul說：「對議員來說，重中之重是如何延長在任時間。執政黨議員正在權衡利弊。」

尹錫悅 彈劾 戒嚴

上一則

韓民眾簡訊施壓挺彈劾 議員曝收4000封「像計程車跳表」

下一則

獲最多票總統候選人疑俄國支持 羅馬尼亞憲法法院判決重選

延伸閱讀

尹錫悅戒嚴掀政治危機 南韓諾貝爾文學獎得主韓江感震驚

尹錫悅戒嚴掀政治危機 南韓諾貝爾文學獎得主韓江感震驚
一時衝動或只是想警告在野黨？尹錫悅宣布戒嚴疑問多

一時衝動或只是想警告在野黨？尹錫悅宣布戒嚴疑問多
跟尹錫悅意見相反就要抓？網上流傳韓部隊欲逮執政黨魁影像

跟尹錫悅意見相反就要抓？網上流傳韓部隊欲逮執政黨魁影像
南韓情報高官曝戒嚴當晚內幕 尹錫悅下令搜捕政要「全抓進來收拾掉」

南韓情報高官曝戒嚴當晚內幕 尹錫悅下令搜捕政要「全抓進來收拾掉」

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

2024-12-01 01:30

超人氣

更多 >
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情
節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備
這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊