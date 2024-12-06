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一時衝動或只是想警告在野黨？尹錫悅宣布戒嚴疑問多

編譯羅方妤／即時報導
6日在南韓首爾國會外，抗議者舉著蠟燭和標語牌，呼籲逮捕總統尹錫悅和他的妻子金建希。歐新社
6日在南韓首爾國會外，抗議者舉著蠟燭和標語牌，呼籲逮捕總統尹錫悅和他的妻子金建希。歐新社

南韓中央日報報導，總統尹錫悅3日深夜下令緊急戒嚴到宣布解除僅6小時，引發許多疑問。為何尹錫悅要下令戒嚴？是時任國防部長金龍顯推動，還是他自己一時衝動？誰提前知曉這個決定？

中央日報指出，在執政黨國民力量黨黨內，時任國防部長金龍顯被認為是推動尹錫悅下令戒嚴的關鍵人物。根據一名高階軍方官員說法以及在野黨成員對尹錫悅提出的彈劾動議文件，建議尹錫悅實施戒嚴的人正是金龍顯。

金龍顯還在緊急戒嚴令發布前的國務會議上，和尹錫悅一起強調戒嚴的必要性。國民力量黨一名高層人士甚至說：「將金龍顯調任國防部長，很可能也是為了戒嚴做準備。」

不過，也有分析認為，尹錫悅本身性格衝動最終造成這個局面。尹錫悅近期不斷強調，「打破社會兩極分化」，並在宣布戒嚴前一天要求幕僚制定提振國內需求和消費的特別對策，卻在隨後突然宣布戒嚴。國民力量黨高層人士透露，尹錫悅平時也常提到「乾脆宣布戒嚴算了」這類言論。

尹錫悅宣布戒嚴的決定，大多數總統辦公室幕僚，及大部分出席國務會議的官員並未提前知情。一名和尹錫悅關係密切的國民力量黨高層人士說：「連第一夫人金建希都不知道。」

一名國民力量黨相關人士則說：「若金建希提前知情，也許事情就不會鬧這麼大。」

中央日報寫道，最大的疑問還是尹錫悅為何要實施一個6小時後宣告失敗的計畫。國民力量黨內部推測，這可能是因為戒嚴令的特殊，使尹錫悅將重點都放在保密，最終削弱執行力。擔任戒嚴部隊核心角色的指揮官甚至在命令發布前完全不知情。另一種可能是，尹錫悅誤判戒嚴部隊的執行力，在野黨共同民主黨議員3日深夜進入國會的速度，比軍隊集結更快。

有些人則認為，下令戒嚴的本意是警告。一名國民力量黨相關人士說：「尹錫悅在下令戒嚴後一小時，才命令軍隊出動，指示軍隊攜帶空包彈或乾脆移除彈匣。他從一開始，就是為了警告單方面推動立法的在野黨，並非真的試圖掌控國會。如果真要掌控國會，他就不會這樣安排。」

戒嚴 尹錫悅 國防部

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