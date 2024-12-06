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南韓最大在野黨夜宿國會 矢言彈劾表決前力阻二次戒嚴

中央社首爾6日綜合外電報導
抗議民眾6日聚集在南韓首爾國會前，要求彈劾總統尹錫悅。路透
抗議民眾6日聚集在南韓首爾國會前，要求彈劾總統尹錫悅。路透

南韓國會定明天就總統尹錫悅彈劾案進行表決，國會議員今晚在國會守夜，外頭則有數以百計民眾展開示威。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明強調，南韓民主正處在「最關鍵時刻」。

法新社報導，如果排定於當地時間明天晚間7時進行表決的彈劾動議通過，南韓屆時將會出現臨時領導人，取代因為在這個民主政體實施短命戒嚴而聲勢跌落谷底的尹錫悅。

不過李在明表示，在遭到彈劾之前，尹錫悅仍可能再一次推翻文官統治。他警告，動盪不安的南韓仍有遭到「另一場戒嚴企圖」傷害的風險。

李在明在國會告訴法新社：「由於彈劾表決明天登場，之前這幾個小時極其危險。」他和黨籍議員已經夜宿國會多日，睡在他們的辦公室裡，不敢離開院區。

他說：「今晚將是最至關重要時刻。」共同民主黨所有黨籍議員計劃夜宿國會議事堂，國會院區草坪上則停放著巴士，以防直升機像3日晚間那樣突然降落。

李在明說：「民眾可能相信軍方和警察針對是否支持再次戒嚴會有所遲疑，但是不無尹錫悅利用漏洞再度嘗試的可能。」

在300席國會中占多數的共同民主黨已經對170名黨籍議員下達表決彈劾動議前不得離開國會大樓的指令。

共同民主黨展開這項史無前例的國會「守夜」行動前，今天稍早有爆料指稱，3日突襲國會的士兵曾受命逮捕李在明在內的多名議員。

國家情報院第一次長洪長元（譯音）今天稍早在國會大樓會見國會情報委員會委員長慎聖范時透露，尹錫悅3日宣布戒嚴後曾親口指示拘捕包括國會議長禹元植、國民力量黨主席韓東勳和李在明等政治人物。

李在明強調，南韓百姓大無畏的精神和作為，正是這場「荒謬又危險政變」功敗垂成的主因。

南韓議員們6日聚集在一起，舉著海報阻止總統尹錫悅進入國會。路透
南韓議員們6日聚集在一起，舉著海報阻止總統尹錫悅進入國會。路透

李在明 彈劾 尹錫悅

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