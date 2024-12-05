英國防參謀長：世界正進入第3個核武時代

英國國防參謀長拉達金。（美聯社）

英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金指出，世界正進入第3個核武時代，且之前適用的安全架構將「幾乎完全不存在」。

他說，第一個核武時代是冷戰時期，主要由兩大集團相互對抗、嚇阻和制衡；第2個核武時代以裁軍和防止核擴散為主，如今世界正處於第3個核武時代的黎明。

拉達金（Tony Radakin）說，第3個核武時代較前兩個更複雜、充滿多重困境，也將催生更多核子和顛覆性創新科技。

拉達金4日晚間在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）倫敦總部發表年度演說時，作以上表示。

他指出，俄羅斯 瘋狂威脅動用戰術核武，並模擬攻擊北大西洋公約組織（NATO）國家；同時，中國正壯大核能力，對美國構成相當挑戰。

拉達金說，第二次世界大戰結束以來的防止核擴散是國際安全一大成果，其成功主要原因包括各國嚴正看待自身國際責任，以及英、美等國願意向盟友夥伴提供核保護傘。拉達金強調，這樣的作為「必須持續」。

他提到，國家之間的競爭已由「地緣經濟」轉向「地緣政治」主導，且研判這現象將持續「數十年」。

拉達金問現場聽眾，人們是否有能力意識到「一個時代已結束、另一個時代已開始」、了解其中利害關係，並有足夠動力回應？面對多年來受惠於二戰後相對和平繁榮世界的人，如何喚起他們的「悲劇意識」、激發他們的行動意志，以避免悲劇終究發生？

拉達金強調，「悲劇發生的風險正在升高」，世界正變得越來越危險。

他提到，歷史經驗顯示，為安全防衛和嚇阻所作的投資，其成本永遠低於衝突和不穩定局勢造成的代價。

拉達金舉例，俄羅斯全面侵略烏克蘭 造成全球經濟至少1%損失；英國政府為協助民眾應對國際能源價格飆升，迄今累計提供高達750億英鎊（約新台幣3兆1000億元）補貼，而若將計算範圍擴大至全歐洲，這數字將激增至7000億英鎊。

相較之下，與「只出不進」的補貼不同，對安全防衛的投資可產生長遠效益，包括創造就業、人才培育、充實戰略產業、發展出口、增進社會流動和凝聚力。

儘管國際局勢越來越複雜嚴峻，拉達金認為，俄羅斯對英國發動「重大直接攻擊」甚至侵略的機率「微乎其微」。

他說，這個道理適用於所有北約 國家，因為俄羅斯知道北約的回應將令俄方「難以招架」，無論在常規武力或核武領域。

不過，拉達金指出，儘管不至於對北約發動傳統意義上的戰爭，俄羅斯持續積極透過未達常規戰爭門檻、但極不負責任的顛覆破壞活動，在歐洲等地製造混亂，企圖削弱國際體系。此外，幾乎在所有領域，北約的實力都大幅超越俄羅斯，「除了核武」。

拉達金提到，今年國際間最不尋常的事態發展之一，就是北韓士兵部署俄羅斯與烏克蘭邊境。考量北韓與俄羅斯6月新簽署的安全協定，北韓可能再向俄方供應「數以萬計」官兵，俄方則以高機敏科技和專業知識技術回報。

另一方面，俄羅斯還威脅要直接武裝葉門什葉派激進組織「青年運動」（Houthis），以報復西方支援烏克蘭。

儘管如此，面對烏克蘭戰爭的跨區域性質日益明顯，拉達金坦言，英國在印太區域部署僅占英國總武力結構「不到5%」。

拉達金也提到，中國是挑戰全球規則的威權國家，尋求以自身利益為中心，重塑國際規範。