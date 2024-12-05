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南韓「戒嚴司令」：戒嚴軍曾要求動用電擊槍空包彈

國際中心／即時報導
戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙5日在國會答詢。（歐新社）
戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙5日在國會答詢。（歐新社）

南韓軍方人士5日在國會作證表示，前防長金龍顯在戒嚴期間指揮戒嚴軍進入國會、任命戒嚴司令及發布「戒嚴司令部布告令」等一系列作為，並稱不服從命令即構成抗命罪。

金龍顯在戒嚴事件後已辭職。代行防長職務的國防部副部長金善鎬和戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，5日出席國會國防委員會緊急質詢會時表示，總統尹錫悅3日晚間10時23分宣布戒嚴後，他們才得知消息。

朴安洙表示，總統宣布戒嚴後，金龍顯於10時30分召開全軍指揮官會議，並通報任命戒嚴司令和副司令的消息，並稱「不服從命令即構成抗命罪」。

朴安洙說，雖然被任命為戒嚴司令，但他不知道誰指揮戒嚴軍進入國會。另就戒嚴軍當時是否攜帶實彈，朴安洙表示，不清楚戒嚴的具體細節。他還否認戒嚴軍試圖逮捕國會領導人的說法。

紐約時報報導，朴安洙說，戒嚴軍出動時，部分單位希望獲准動用電擊槍和發射空包彈，但他並未批准，因為擔心傷及民眾。他表示4日已向國防部請辭，韓聯社報導，尹錫悅拒絕接受朴安洙辭呈。

國防部副部長金善鎬說，指揮部隊進入國會的是剛辭職的前部長金龍顯。金龍顯當時表示，他有權指揮戒嚴司令部，並指示戒嚴軍進入國會和撤離等過程。

戒嚴 國防部 尹錫悅

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