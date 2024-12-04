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他建議尹錫悅戒嚴 在野提彈劾 南韓防長金龍顯請辭

編譯周辰陽／即時報導
南韓國防部長金龍顯10月31日在美國國務院召開的聯合記者會上發表講話。路透
南韓國防部長金龍顯10月31日在美國國務院召開的聯合記者會上發表講話。路透

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，隨即遭國會議員通過決議取消，南韓最大在野黨共同民主黨3日提出動議，彈劾據傳建議實施戒嚴的國防部長金龍顯。金龍顯則向國民道歉，並為了戒嚴亂局請辭。

韓聯社報導，共同民主黨表示，已於4日下午5時45分向國會法案辦公室提交動議彈劾金龍顯。金龍顯向記者發出聲明表示，「我已向總統表明願意辭職，為緊急戒嚴令造成的所有動盪負起責任」。

尹錫悅的戒嚴令是南韓1987年民主化以來首次，根據韓民族日報中文版說法，南韓國防部表示，建議尹錫悅實施戒嚴的當事人就是金龍顯。

今年66歲的金龍顯是陸軍備役三星將領，也是尹錫悅就讀首爾沖岩高中時大一屆的學長。金龍顯8月獲任命為國防部長，南韓政壇即盛傳他的任務就是協助尹錫悅實施戒嚴。

韓民族日報引述南韓國防部說法報導，尹錫悅發表緊急談話，無預警宣布緊急戒嚴，就是根據金龍顯的建議進行。金龍顯3日晚間10時40分左右主持全軍主要指揮官會議，指示加強戒備及應對態勢。尹錫悅解除緊急戒嚴令後，金龍顯指示解除召集命令，並稱「辛苦了，寡不敵眾」。

消息人士指出，金龍顯似乎認為此次緊急戒嚴是軍事作戰，覺得國防部職員們都跟他步調一致。韓聯社報導，共同民主黨還計畫以叛國罪向檢方檢舉尹錫悅、金龍顯和內政安全部長李祥敏，並且推動彈劾。

戒嚴 尹錫悅 南韓

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