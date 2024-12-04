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華爾街日報：賴海哲原被看好入閣卻落空

尹錫悅大勢已去 誰有望取而代之？

編譯陳律安／綜合外電
尹錫悅在宣布戒嚴後，政治生涯可能就此告終，彭博資訊列舉出可能的總統接班人選。路透
尹錫悅在宣布戒嚴後，政治生涯可能就此告終，彭博資訊列舉出可能的總統接班人選。路透

南韓總統尹錫悅在3日晚間實施戒嚴，旋即遭到國會表決要求解除，他也在4日凌晨宣告解除戒嚴，這場鬧劇使尹錫悅本就十分低落的的政治聲望，進一步蒙上陰影。如今在野黨領袖已要求尹錫悅下台，若他拒絕辭職，則可能被國會彈劾。尹錫悅的任期到2027年為止，但如果他下台，可能提前舉行大選以決定繼任者。以下是彭博資訊列舉的可能人選。

李在明

現年60歲的李在明，是主要在野黨共同民主黨的黨魁，他在2022年的總統大選中，以些微差距敗給尹錫悅。共同民主黨在4月的國會選舉中大獲全勝，為李在明再度角逐總統大位提供助力，不過，由於他在11月被法院判定違反選舉法，可能遭排除在政壇之外。

在李在明掌舵下，共同民主黨一直尋求對富人和財閥增稅。他還主張推行全民基本收入，並提議對國民發放總額13兆韓元（約9.6億美元）的現金，以振興經濟。

李在明在對北韓的關係上主張採取更為緩和的立場，這可能與美國總統當選人川普的政策一致，假如川普有意重啟與北韓領導人金正恩的峰會外交。然而，李在明在對中國大陸採取強硬態度、以及增進對日關係上，抱持更謹慎的態度，這可能讓美國及亞太地區盟友間的協調變得更加困難。

韓東勳

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳，在總統尹錫悅宣布戒嚴不久後，迅速在臉書上表態，反對總統實施戒嚴的決定，「我將與人民一起阻止這一切」。

民調顯示，韓東勳可能是2027年總統選舉中最受歡迎的接班人選之一。這位51歲的政治人物曾與尹錫悅一同擔任檢察官，後來兩人先後步入政壇，而韓東勳更成為尹錫悅麾下的首任法務部長。

若韓東勳出任總統，可能會延續前朝政策，包括採取親商立場、對北韓採強硬態度，以及強調與美國及其他盟友（包括日本）的緊密合作。

韓東勳是南韓保守派冉冉升起的新星，他致力於展現新一代政治家的形象，主張削減議員的特權與福利。他最為人熟知的事蹟，是在兩位前保守派總統李明博和朴槿惠的定罪過程中，扮演核心要角。

曹國

作為尹錫悅的死對頭，曹國可能成為接替現任總統的「黑馬」人選。曹國領導小型左派政黨祖國革新黨，曾於文在寅政府擔任資深總統秘書。

2019年，曹國協助任命尹錫悅為韓國檢察總長，但隨後尹錫悅對曹國進行調查，指控他和妻子涉嫌偽造學術文件，為女兒進入醫學院鋪路。這對夫婦最終被判有罪，曹國也因此失去了大學教授的職務。

此後，曹國重新以政治領袖的身份登場，決心扳倒尹錫悅。然而，最高法院是否維持先前判決，尚在未定之天，這可能使他在下次總統選舉前無法參政。

祖國革新黨的政策主張，與李在明的共同民主黨相似，包括擴大社會安全網與強化政府在經濟中的角色。曹國也可能與北韓進行對話，並對協同日本等盟友對平壤施壓持懷疑態度。

尹錫悅 李在明 北韓

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