北約秘書長：俄烏和平協議勿使習近平與金正恩擊掌稱勝

北約秘書長呂特。路透

北約 秘書長呂特提醒正醞釀促成俄烏和談的川普 政權，任何和平協議都不能有利於俄羅斯，「不能讓情況變成金正恩、俄國領導人、習近平和伊朗擊掌稱慶（high-five）」。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在今天刊出的英國「金融時報」（Financial Times）專訪中作出前述表示，並在上午北約盟國外交部長會議前的記者會重申這個說法。

呂特表示，他上個月與美國下任總統川普（Donald Trump）的會面聚焦在三件事，一是川普第一任期促使北約盟國加速提高國防支出，他向川普表達感謝，但也強調若只滿足於占國內生產毛額（GDP）2%的北約共同承諾，將不足以形成遏阻力量。

第二是強化國防產業、提高軍備生產能力，尤其「我們知道俄國、中國和北韓都正在這麼做（增產武器）」。

第三件事即烏克蘭 的和平。呂特向川普表示，討論烏克蘭情勢必須將俄、中、北韓與伊朗的連結考慮進去，任何烏克蘭和平協議都必須是好的協議，「不能變成讓金正恩、習近平等人擊掌稱慶」，因為這也會影響歐洲、美國和印太地區的安全。

呂特被問及對和平計畫內涵的想法時表示，與其提供烏克蘭各式各樣的和平進程方案，更重要的是加強軍援烏克蘭，確保烏克蘭擁有最好的談判實力。他並對美國拜登（Joe Biden）政府、德國和挪威等盟國近日宣布加碼軍援烏克蘭表達歡迎。

他也提到，北韓軍隊加入協助俄國是「巨大的升高情勢之舉」，威脅到歐洲、美國、南韓和日本，並證明大西洋與印太地區更密切合作的重要性。

北約盟國外長今明兩日在布魯塞爾總部集會，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah Ⅱ）和歐洲聯盟（EU）剛上任的對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）將分別參與討論中東情勢和對烏克蘭的支持。

此外，呂特指出，明日重要議程包括討論俄羅斯和中國試圖破壞歐洲北境的北約盟國基礎設施、網路攻擊等情況。他表示，雖然俄國是主要行為者，但中國愈來愈牽扯在內，將是會議討論的焦點。