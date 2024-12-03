俄間諜遭控設下美人計 色誘保加利亞調查記者

「冒險者」旗下的資深調查記者葛羅西夫（Christo Grozev）。路透

檢察官今天告訴英國倫敦的法院，遭控替俄羅斯 從事間諜 活動的5名保加利亞國民盯上荷蘭調查媒體「冒險者」（Bellingcat）的1名記者，還利用臉書 設下「美人計」來色誘對方。

路透報導，現年33歲的伊凡諾娃（Katrin Ivanova）、30歲的加貝羅娃（Vanya Gaberova）與39歲的伊萬契夫（Tihomir Ivanchev）據稱都是錯綜複雜間諜網絡的成員。該網絡由俄羅斯特務馬薩萊克（Jan Marsalek）掌控，專門鎖定異議分子等對象進行滲透。

檢方表示，上述3人，加上2名已坦承參與間諜活動的俄國男子羅塞夫（Orlin Roussev）和詹巴佐夫（Bizer Dzhambazov），這5人還負責監視美軍在德國的基地，烏克蘭部隊也在這座基地受訓。

檢方指出，伊凡諾娃、加貝羅娃和伊萬契夫都是依據羅塞夫的指令行事，羅塞夫的上線則是馬薩萊克。奧地利籍的馬薩萊克還會使用蒂克茲（Rupert Ticz）這個假名。

倫敦中央刑事法院（The Old Bailey）今天續審此案。檢察官摩根（Alison Morgan）表示，這組人馬曾在2021年監控「冒險者」旗下的保加利亞籍資深調查記者葛羅西夫（Christo Grozev）。

2018年英國小鎮索爾茲伯里（Salisbury）前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）毒殺案，就是由葛羅西夫領銜調查報導。

摩根在法庭上指出，奉馬薩萊克和羅塞夫之命，加貝羅娃透過臉書（Facebook）向葛羅西夫發送交友邀請，以藉機蒐集他的個人資訊。

葛羅西夫接受交友邀請後不久，羅塞夫發簡訊告訴馬薩萊克，「葛羅西夫似乎上鉤了，他已經愛上加貝羅娃。」

馬薩萊克擔憂加貝羅娃「可能也會愛上他（葛羅西夫）」，但羅塞夫回覆，「加貝羅娃非常、非常堅定，也非常獨立。她真是個性感尤物。」

摩根還說，伊凡諾娃、加貝羅娃與詹巴佐夫曾跟蹤葛羅西夫，來到位於西班牙瓦倫西亞（Valencia）的飯店。加貝羅娃還拍下1張葛羅西夫與「冒險者」創辦人希金斯（Eliot Higgins）聚首的照片。