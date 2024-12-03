義大利加強反恐 禁止民宿旅客自助入住

義大利內政部強化反恐措施，通令所有民宿、短租度假屋即日起必須實體查驗住客身分證件，不得繼續採行「自助Check-in」方式。中央社

聖誕假期將近，義大利內政部 強化反恐措施，通令所有民宿 、短租度假屋即日起必須實體查驗住客身分證件，不得繼續採行「自助入住（Check-in）」方式，讓住客網傳證件資料、自取鑰匙辦理入住。

義大利內政部要求，所有提供短期租賃的業主，包括短時間「交換房屋」的簽約者，或碼頭邊的船屋度假村，都必須對住客親自驗證身分，不能像過去一樣，讓住客透過電子郵件、社交軟體發送證件照片。

義大利內政部要求，在住客抵達24小時內，業主要向警方通報住客的真實姓名資料。此規定也適用於歐美盛行的「交換房屋」度假方式，因為義大利內政部擔憂，恐怖份子可能透過網路上傳偽造身分資料，造成社區或住家安全危機。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）3日報導，義大利內政部採取此一嚴格措施，主要是為了杜絕恐怖主義，因為很多逃犯會匿名藏身在民宿或小旅館，近日在羅馬的錢皮諾機場（Ciampino）附近民宿，警方就查獲了一名因涉入恐怖主義在德國遭到通緝的罪犯。

2025年適逢天主教每25年一度的禧年，義大利全年可望湧入3500萬遊客，加上明年義大利預定舉行多項國際比賽與活動，義大利警方嚴陣以待，已通令全國警察必須嚴格落實各地旅宿入住者的身分查核，預防恐怖組織或犯罪者藉機滲透。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，義大利民宿採取「自助Check-in」的比率大幅增加，尤其在鄉鎮或郊區，許多民宿設置「鑰匙箱」或改用密碼鎖，讓住客線上登記後就可自己辦理入住退房，甚至從頭到尾跟民宿業主「零接觸」。

許多民宿業者認為「自助Check-in」不僅可以減少疫病傳染疑慮，更重要的是降低人工成本，不需隨時「待命」迎接住客。

不過義大利警方認為，繞過面對面查驗住客身分的程序，終究難以避免「幽靈住客」，且各地經常發生「鑰匙箱」被破壞或遭竊的案例，公共門戶的鑰匙遺失，影響的不只是民宿，更是整棟建築住戶的安全。

晚郵報報導引述，一些短期租賃業者主張，應使用生物識別碼或一次性密碼（OTP）來「自助Check-in」，這樣既可化解住客身分的安全性疑慮，同時兼顧數位時代的便利性。