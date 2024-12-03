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南韓戒嚴...北市議員直擊 人車少、餐廳客人馬上埋單走人

記者洪子凱／台北即時報導
目前人正在南韓拜訪友人的國民黨議員柳采葳晚間，越洋傳回現南韓街頭第一手影片，柳說，現南韓街頭許多店家提早關門，情況非常解戒，街頭60秒鐘內就有3、4台警車經過。(圖／柳采葳提供)
目前人正在南韓拜訪友人的國民黨議員柳采葳晚間，越洋傳回現南韓街頭第一手影片，柳說，現南韓街頭許多店家提早關門，情況非常解戒，街頭60秒鐘內就有3、4台警車經過。(圖／柳采葳提供)

南韓總統錫悅在12月3日深夜突然發表談話，發布全國緊急戒嚴令，震驚國際，台北市議員鍾沛君目前人正在韓國釜山，她表示，外頭目前人車稀少，得知消息自己正在用餐，隔壁客人聽聞戒嚴馬上埋單離開，但與當地店員對話時，店員態度卻沒很震驚，還一度確認新聞真實性，可見相關訊息非第一次收到。

南韓總統錫悅在12月3日深夜突然發表談話，發布全國緊急戒嚴令，震驚國際，台北市議...
南韓總統錫悅在12月3日深夜突然發表談話，發布全國緊急戒嚴令，震驚國際，台北市議員鍾沛君目前人正在韓國釜山，她表示，外頭目前人車稀少，得知消息自己正在用餐，隔壁客人聽聞戒嚴馬上買單離開。(圖／鍾沛君提供)

鍾沛君表示，晚上用餐到一半突然看到新聞訊息推播，非常震驚，甚至與隔壁桌客人閒聊到這件事，並表示可能會影響政界變動時，對方馬上埋單離開餐廳，但進一步詢問店員並出示首爾街頭出現坦克車照片時，餐廳店員並未感到太震驚，而是先詢問照片來源，是否是真的，「顯見對於相關訊息已非常頻繁」。

鍾沛君說，不確定是否因戒嚴影響，目前釜山外的街頭人、車都非常稀少，但戒嚴從目前來看對於南韓民間的生活、經濟都已經造成劇烈的變動。

目前人正在南韓拜訪友人的國民黨議員柳采葳晚間，也越洋傳回現南韓街頭第一手影片，柳說，現南韓街頭許多店家提早關門，情況非常緊張，街頭60秒鐘內就有3、4台警車經過。

議員柳采葳說，剛剛第一時間得知尹錫悅發表緊急戒嚴令時，當時她人正在餐酒館用餐，她還問店員怎麼回事？問店員會不會覺得緊張？不過一開始南韓人一點都不覺得緊張，甚至覺得這是假訊息，他們平常就是這樣，覺得這不是真的，甚至表示他們平常都是這樣的狀況，平常就是這樣，並且質問訊息是哪邊得來的。

不過當總統尹錫悅緊急戒嚴令的訊息新聞推播一出來，許多外國人紛紛離開，現在南韓街上儘管沒有看到有坦克車，不過每條街幾乎都是警車，許多店面也都提早關門，已經有感覺，現在南韓的狀況有多緊張。

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